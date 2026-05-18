Нафта продовжує дорожчати, ціна Brent перевищила $111 за барель

Зростання цін на нафту триває вранці в понеділок після значного підйому за підсумками минулого тижня, трейдери побоюються нової ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:10 кч підвищується на $1,8 (1,65%), до 111,06 за барель. Минулої п'ятниці цей контракт подорожчав на $3,54 (3,35%), до $109,26 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,11 (2%), до $107,53 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів підвищилася на 4,25% (4,2%), до $105,42 за барель.

За минулий тиждень Brent зросла в ціні на 7,8%, WTI - на 10,5% на тлі невизначеності навколо мирних переговорів між США та Іраном.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з високопоставленими членами своєї команди з національної безпеки в суботу обговорив подальші дії в ситуації з Іраном, повідомляє CNN з посиланням на обізнані джерела. Телеканал не повідомляє, які рішення було ухвалено під час зустрічі, але нагадує, що останнім часом Трамп виявляє дедалі більшу нетерплячість із приводу того, як Тегеран веде дипломатичні переговори, і розглядає більш серйозно можливість відновлення великих бойових операцій в Ірані.

Раніше президент заявив у телефонній розмові з Axios, що, на його думку, Іран хоче укласти угоду, і він чекає оновленої іранської пропозиції, яка буде кращою за попередню.

"Ми хочемо укласти угоду. Вони знаходяться не там, де ми б хотіли, щоб вони були. Їм доведеться цього домогтися, інакше вони сильно постраждають, а вони цього не хочуть", - сказав Трамп. За його словами, США завдадуть удару по Ірану "набагато сильніше, ніж раніше", якщо Тегеран не виступить із кращою пропозицією.

Зі свого боку Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) готовий вивести з ладу всі американські бази на півдні Перської затоки в умовах тривалої блокади США Ормузької протоки, повідомляють іранські ЗМІ.

"У найближчому майбутньому всі американські військові бази в південній частині Перської затоки будуть деактивовані", - цитують ЗМІ заяву представника КВІР Ібрагіма Зольфагарі.

"Тон заяв США та Ірану знову став більш конфронтаційним, - написали аналітики Commerzbank. - Перемир'я триває, проте надії на швидке відкриття Ормузької протоки не виправдалися".

Тим часом удар безпілотника спричинив пожежу поруч з атомною електростанцією "Барака" в Абу-Дабі (ОАЕ), повідомило управління у справах ЗМІ Абу-Дабі. "Інцидент не вплинув на радіаційну безпеку або основні операції об'єкта", - йдеться в повідомленні. АЕС "Барака" - перша атомна електростанція в арабському світі та єдина в країні, забезпечує близько 25% електроенергії ОАЕ і вважається одним із найбільш стратегічно важливих енергетичних об'єктів у Перській затоці.

Тим часом дані нафтосервісної компанії Baker Hughes показали, що за минулий тиждень кількість активних нафтових бурових установок у США збільшилася на п'ять і становила 415 од. Кількість газових бурових знизилася на одну, до 128 од.

