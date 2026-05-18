Україна приєдналася до впровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА

11:43 18.05.2026 |

Економіка

Під час XVIII щорічного засідання Міжурядової Комісії ТРАСЕКА Україна підписала угоду, яка передбачає запровадження єдиного електронного документа для здійснення міжнародних автомобільних вантажних перевезень територіями держав-учасниць коридору Європа - Кавказ - Азія.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що імплементація цього механізму дозволить спростити процедури організації міжнародних автомобільних перевезень, скоротити час проходження дозвільних процедур, зменшити витрати перевізників, забезпечити цифровізацію транзитних операцій та підвищити прозорість та ефективність транспортних процесів.

«Для України запровадження єдиного транзитного дозволу є важливим кроком для посилення нашого транзитного потенціалу. Очікується, що реалізація механізму сприятиме залученню додаткових транзитних вантажопотоків через територію України та розвитку логістичних зв'язків між Європою та Азією», - зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зауважується, що надалі документ підлягає ратифікації всіма сторонами-учасницями. Після завершення внутрішніх процедур та набуття угодою чинності розпочнеться практичне впровадження Єдиного транзитного дозволу ТРАСЕКА як цифрового інструменту для спрощення транзитних перевезень у регіоні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1650  0,05 0,10 44,1950  0,04 0,08
EUR 51,3859  0,10 0,19 51,4164  0,09 0,17

