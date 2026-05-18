Імпорт легкових авто в Україна за перші чотири місяці 2026 року зменшився на 14%
10:01 18.05.2026 |
Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у грошовому вимірі у січні-квітні 2026 року становив $1,310 млрд, що на 14,2% менше за показник аналогічного періоду 2025 року ($1,528 млрд).
Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, зокрема, у квітні імпорт легкових авто скоротився на 9% порівняно з квітнем минулого року, а порівняно з березнем-2026 незначно зріс - до $360,2 млн.
До трійки найбільших постачальників легкових авто в Україну за чотири місяці увійшли США, Німеччина та Японія, тоді як за попередній рік це були ці самі країни, але найбільшим експортером була Німеччина, далі йшли США та Японія. Зокрема, у січні-квітні поставки авто зі США незначно (на 1%) скоротились - до $243,3 млн, з Німеччини зменшились на 30,7%- до $209,5 млн, тоді як з Японії зросли на чверть - до $189,8 млн.
З інших країн весь імпорт легкових авто за цей період становив $667,6 млн проти $830,8 млн торік.
Водночас за чотири місяці року Україна експортувала такі транспортні засоби тільки на $0,9 млн, тоді як торік сумарно на $2,5 млн були поставки до ОАЕ, Чехії та Словаччини.
Як повідомлялося, 2025 року в Україну було ввезено легкових авто майже на $6,15 млрд, що на 40,2% більше за показник 2024 року. До трійки найбільших експортерів входили США, Німеччина і Китай. Експортовано було авто на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).
Суттєвий приріст імпорту в Україну легкових авто в останні місяці 2025 року був зумовлений інформацією про скасування з 1 січня 2026 року пільг з ПДВ на ввезення електромобілів, тоді як з початку поточного року їх імпорт значно скоротився. Натомість з березня почалось повільне, але поступове відновлення ринку легкових авто, зокрема і електромобілів.
