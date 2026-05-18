Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт легкових авто в Україна за перші чотири місяці 2026 року зменшився на 14%

10:01 18.05.2026 |

Економіка

Обсяг імпорту в Україну легкових автомобілів, враховуючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та авто для перегонів (код УКТ ЗЕД 8703), у грошовому вимірі у січні-квітні 2026 року становив $1,310 млрд, що на 14,2% менше за показник аналогічного періоду 2025 року ($1,528 млрд).

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою України, зокрема, у квітні імпорт легкових авто скоротився на 9% порівняно з квітнем минулого року, а порівняно з березнем-2026 незначно зріс - до $360,2 млн.

До трійки найбільших постачальників легкових авто в Україну за чотири місяці увійшли США, Німеччина та Японія, тоді як за попередній рік це були ці самі країни, але найбільшим експортером була Німеччина, далі йшли США та Японія. Зокрема, у січні-квітні поставки авто зі США незначно (на 1%) скоротились - до $243,3 млн, з Німеччини зменшились на 30,7%- до $209,5 млн, тоді як з Японії зросли на чверть - до $189,8 млн.

З інших країн весь імпорт легкових авто за цей період становив $667,6 млн проти $830,8 млн торік.

Водночас за чотири місяці року Україна експортувала такі транспортні засоби тільки на $0,9 млн, тоді як торік сумарно на $2,5 млн були поставки до ОАЕ, Чехії та Словаччини.

Як повідомлялося, 2025 року в Україну було ввезено легкових авто майже на $6,15 млрд, що на 40,2% більше за показник 2024 року. До трійки найбільших експортерів входили США, Німеччина і Китай. Експортовано було авто на $10,1 млн (у 2,7 раза менше).

Суттєвий приріст імпорту в Україну легкових авто в останні місяці 2025 року був зумовлений інформацією про скасування з 1 січня 2026 року пільг з ПДВ на ввезення електромобілів, тоді як з початку поточного року їх імпорт значно скоротився. Натомість з березня почалось повільне, але поступове відновлення ринку легкових авто, зокрема і електромобілів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7232  0,13 0,29 44,3244  0,16 0,36
EUR 51,0368  0,04 0,09 51,7004  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1650  0,05 0,10 44,1950  0,04 0,08
EUR 51,3859  0,10 0,19 51,4164  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес