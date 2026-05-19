Ціни на нафту знижуються після вчорашнього зростання: Brent опустився нижче $110
10:12 19.05.2026 |
Ціни на нафту еталонних марок знижуються у вівторок після активного підйому за підсумками попередньої сесії.
Ціна липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:11 кч знижується на $2,32 (2,07%), до 109,78 за барель. У понеділок цей контракт подорожчав на $2,84 (2,6%), до $112,1 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $1,67 (1,54%), до $106,99 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на 3,24% (3,1%), до $108,66 за барель.
Президент США Дональд Трамп заявив, що після прохання керівників Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ він наказав відкласти атаку на Іран на "два або три дні". Політик додав, що сподівається, що йому зрештою не доведеться відновлювати операцію проти Ірану, але наголосив, що мирна угода має передбачати відсутність доступу Тегерана до ядерної зброї.
У понеділок агентство "Таснім" із посиланням на джерело повідомило, що іранська сторона передала пакистанцям, які виступають посередниками у врегулюванні конфлікту, нову версію пропозиції щодо врегулювання. Портал Axios із посиланням на джерела передавав, що влада США не задоволена новою версією пропозицій.
"Сигнали від Трампа послабили безпосередню напругу, але фундаментальні ризики нікуди не поділися, - зазначив старший ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер. - Тепер ринок хоче зрозуміти, чи є коментарі Трампа початком переходу до деескалації, чи це лише тактична пауза".
