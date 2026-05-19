ЄС посилює вимоги до України: податкові пільги на посилки — під переглядом

Європейський Союз пов'яже частину виплат із пакета допомоги для України на суму 90 млрд євро із змінами в оподаткуванні посилок, яких вже вимагає Міжнародний валютний фонд.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".

Ці податкові вимоги стосуватимуться так званої макрофінансової частини позики на суму 8,4 млрд євро, зазначили співрозмовники агентства.

У понеділок країни-члени ЄС погодилися на умови програми макрофінансової допомоги Україні, повідомив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс у дописі на X.

За словами цих джерел агентства, щоб отримати ці кошти, Київ повинен прийняти законодавство, яке розширить частку іноземних посилок, що підлягають оподаткуванню 20-відсотковим податком на додану вартість.

Вони зазначили, що Україна має отримати перший транш у червні, другий заплановано на вересень, а третій - до кінця року, після завершення реформ.

Ця вимога відповідає умові, яку МВФ висунув для виділення чергового траншу своєї програми допомоги у розмірі 700 млн доларів, зазначили джерела. Йдеться про скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. Європейська комісія узгоджує деякі умови надання фінансової допомоги Україні з умовами кредитора з Вашингтона.

"Програма зміцнить економічну та фінансову стійкість України, одночасно підтримуючи реформи та боротьбу з корупцією", - зазначив Домбровскіс у дописі.

Запропонована модель оподаткування посилок є вкрай непопулярною серед українців, що викликає серйозні сумніви щодо того, чи схвалить її парламент. Депутат Ярослав Железняк заявив Bloomberg, що не бачить достатньої підтримки для ухвалення цього заходу, для чого потрібно щонайменше 226 із 392 можливих голосів.

Його думка збігається з побоюваннями, висловленими одним із співрозмовників агентства, який побажав залишитися анонімним.

Речник Міністерства фінансів України Дмитро Герасименя повідомив Bloomberg, що уряд продовжує працювати над остаточним узгодженням угоди про позику від ЄС та її умов перед ратифікацією парламентом.