ЄС змінює правила для української сталі: готуються квоти

Європейський Союз працює над тим, щоб Україна отримала індивідуальну квоту, яка гарантуватиме їй можливість і далі експортувати сталь на європейський ринок. Про це в понеділок, 18 травня, на брифінгу для журналістів сказала головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо.

"Ми визнаємо, що попри війну Україна залишається важливим експортером сталі до ЄС", - сказала вона.

За її словами, Брюссель запропонував компенсаційні заходи найбільшим постачальникам, включно з Україною, і переговори тривають у рамках статті 28 угоди Світової організації торгівлі у Женеві. Піньйо уточнила, що мета - забезпечити Україні квоту, яка дозволить продовжити постачання, "навіть якщо вони можуть бути дещо нижчими, ніж у попередні роки".

"Під час визначення точного розміру квоти ми враховуватимемо особливу та складну ситуацію України", - наголосила речниця.

Квоти мають запрацювати з 1 липня 2026 року, коли Євросоюз запровадить нову систему захисту свого металургійного ринку від дешевого імпорту сталі.

Вона замінить нинішні "захисні заходи", які діяли з 2018 року.

Євросоюз дозволить безмитно імпортувати до 18,3 млн тонн сталі на рік. Якщо імпорт перевищує квоту, застосовуватиметься захисне мито у 50%.