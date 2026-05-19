Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За 4 місяці 2026 року спад ВВП України зменшився до 0,2% — заява прем’єрки

13:42 19.05.2026 |

Економіка

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України, яке за оцінками Державної служби статистки, склало 0,5% за результатами першого кварталу цього року, за результатами чотирьох місяців скоротилося до 0,2%, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Після падіння у першому кварталі, вже у квітні ВВП України, за оцінками Мінекономіки, зріс на 0,9%, що дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026 року - до 0,2%", - написала вона у Телеграм у вівторок.

Свириденко уточнила, що зростання демонструють внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість, зокрема, оборонна галузь, виробництво продукції, необхідної для відновлення енергетики, а також харчова промисловість.

"Після важкого лютого, відновлення почалося вже у березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%... Українська економіка продовжує відновлюватися попри війну, наслідки складної зими та постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру", - зазначила глава уряду.

Вона нагадала, що відповідно до оновлених прогнозів, Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк - на рівні 1,2%.

Як повідомлялося, Нацбанк у квітні знизив прогноз зростання ВВП цього року до 1,3% з 1,8%.

Урядовий прогноз, закладений у держбюджет-2026, наразі передбачає зростання 2,4%, але глава Мінекономіки Олексій Соболев днями повідомив про плани переглянути його у бік зменшення.

За даними Держстату, у 2025 році зростання ВВП України сповільнилося до 1,8% з 2,9% у 2024 році та 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022 році - першому році повномасштабної російської агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,1591
  0,0867
 0,20
EUR
 1
 51,4100
  0,1494
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7443  0,02 0,05 44,3757  0,05 0,12
EUR 51,1330  0,10 0,19 51,7704  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1450  0,02 0,03 44,1750  0,02 0,03
EUR 51,3494  0,08 0,16 51,3666  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес