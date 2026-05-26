«Ворог це відчує»: Федоров розкрив деталі рекордного контракту на артснаряди
Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала найбільшу в своїй історії партію артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.
"Далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту. АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку", - написав він.
За словами міністра, переможцями у закупівлі стали шість виробників, з ними вже підписано контракти.
"Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми - це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі", - додав Федоров.
Він також анонсував масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.
"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. [...] Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків", - заявив міністр.
