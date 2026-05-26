«Ворог це відчує»: Федоров розкрив деталі рекордного контракту на артснаряди

Агенція оборонних закупівель ДОТ законтрактувала найбільшу в своїй історії партію артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Далекобійні артилерійські постріли 155 мм - один із найбільших запитів фронту. АОЗ ДОТ уже законтрактувала найбільшу в історії агенції партію цих пострілів - і на фронт їх приїде на десятки тисяч більше, ніж очікувалося спочатку", - написав він.

За словами міністра, переможцями у закупівлі стали шість виробників, з ними вже підписано контракти.

"Конкуренція та прозорі умови дали змогу зекономити 16% від початкової суми - це мільярди гривень. У результаті вдалося додатково законтрактувати ще десятки тисяч пострілів. Незабаром ворог відчує цю різницю на собі", - додав Федоров.

Він також анонсував масштабування конкурентних закупівель на FPV, mid-strike та deep-strike дрони.

"Улітку переходитимемо до тендерних процедур у всіх можливих оборонних закупівлях. [...] Частина процедур проходитиме в електронній системі Prozorro. Водночас безпека оборонних підприємств і людей залишається пріоритетом, тому процес запускаємо поступово та з урахуванням усіх ризиків", - заявив міністр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2447
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 51,5274
  0,1969
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,14 0,32 44,2700  0,12 0,27
EUR 51,5086  0,32 0,63 51,5214  0,29 0,57

