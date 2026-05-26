Нафта подорожчала на тлі ударів США у районі Ормузької протоки

Ціни на нафту марки West Texas Intermediate зросли майже до 92 доларів за барель у вівторок на тлі нових військових операцій США на півдні Ірану та продовження мирних переговорів, що тримає інвесторів у напрузі.

Про це повідомляє TradingEconomics.

Ф'ючерси на липень для американського бенчмарка West Texas Intermediate торгувалися на рівні 91,73 долара за барель.

Ф'ючерси на липень для міжнародного бенчмарка Brent піднялися на 2% до 98,26 долара за барель під час торгів в Азії.

"Brent більш безпосередньо реагує на ціни на нафту з Близького Сходу, так що будь-яка загроза судноплавству в Ормузькій протоці підштовхує їх вгору. WTI більше відображає внутрішнє постачання США, і запаси зростають вже кілька тижнів", - пояснює CNBC.

Американські військові поцілили на пункти запуску ракет і судна, підозрювані в спробах розмістити міни на півдні Ірану, при цьому Центральне командування США заявило, що операції були спрямовані на захист американських військ у регіоні.

Водночас президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Тегераном проходять добре, але попередив, що можуть бути нові атаки, якщо переговори зірвуться.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху наказав своїм військам посилити атаки проти Хезболли.

Загалом за минулий тиждень ціни знизилися більш ніж на 10% на тлі зростаючого оптимізму щодо переговорів між США та Іраном, зазначає TradingEconomics.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2447
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 51,5274
  0,1969
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,14 0,32 44,2700  0,12 0,27
EUR 51,5086  0,32 0,63 51,5214  0,29 0,57

