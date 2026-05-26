Нафта подорожчала на тлі ударів США у районі Ормузької протоки
09:46 26.05.2026 |
Ціни на нафту марки West Texas Intermediate зросли майже до 92 доларів за барель у вівторок на тлі нових військових операцій США на півдні Ірану та продовження мирних переговорів, що тримає інвесторів у напрузі.
Про це повідомляє TradingEconomics.
Ф'ючерси на липень для американського бенчмарка West Texas Intermediate торгувалися на рівні 91,73 долара за барель.
Ф'ючерси на липень для міжнародного бенчмарка Brent піднялися на 2% до 98,26 долара за барель під час торгів в Азії.
"Brent більш безпосередньо реагує на ціни на нафту з Близького Сходу, так що будь-яка загроза судноплавству в Ормузькій протоці підштовхує їх вгору. WTI більше відображає внутрішнє постачання США, і запаси зростають вже кілька тижнів", - пояснює CNBC.
Американські військові поцілили на пункти запуску ракет і судна, підозрювані в спробах розмістити міни на півдні Ірану, при цьому Центральне командування США заявило, що операції були спрямовані на захист американських військ у регіоні.
Водночас президент Дональд Трамп заявив, що переговори з Тегераном проходять добре, але попередив, що можуть бути нові атаки, якщо переговори зірвуться.
Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньяху наказав своїм військам посилити атаки проти Хезболли.
Загалом за минулий тиждень ціни знизилися більш ніж на 10% на тлі зростаючого оптимізму щодо переговорів між США та Іраном, зазначає TradingEconomics.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
