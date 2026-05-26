Бензин пішов угору, дизель знизився: що з цінами на АЗС 25 травня

У понеділок, 25 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 22 коп. до 75,79 грн/л, на дизельне пальне - знизилася на 31 коп. до 86,99 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 80,02 грн/л (здорожчав на 55 коп.); бензин марки А-95 - 75,79 грн/л (здорожчав на 22 коп.); бензин марки А-92 - 69,62 грн/л (здорожчав на 2 коп.); дизпальне - 86,99 грн/л (здешевшало на 31 коп.). Середня ціна автогазу становить 47,03 грн/л, що на 36 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем - 22 травня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 81,85 грн/л; автогаз - 44,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,4 грн/л; дизпальне - 83,23 грн/л; автогаз - 45,28 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.