Фінансові новини
- |
- 26.05.26
- |
- 10:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бензин пішов угору, дизель знизився: що з цінами на АЗС 25 травня
09:37 26.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 80,02 грн/л (здорожчав на 55 коп.); бензин марки А-95 - 75,79 грн/л (здорожчав на 22 коп.); бензин марки А-92 - 69,62 грн/л (здорожчав на 2 коп.); дизпальне - 86,99 грн/л (здешевшало на 31 коп.). Середня ціна автогазу становить 47,03 грн/л, що на 36 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем - 22 травня.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 81,85 грн/л; автогаз - 44,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,4 грн/л; дизпальне - 83,23 грн/л; автогаз - 45,28 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта подорожчала на тлі ударів США у районі Ормузької протоки
|Бензин пішов угору, дизель знизився: що з цінами на АЗС 25 травня
|«Ворог це відчує»: Федоров розкрив деталі рекордного контракту на артснаряди
|Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»
|Податкова попередила про масштабну фішингову розсилку
|У Міністерство економіки України назвали кількість заявок від бізнесу на програму енергетичної підтримки
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами