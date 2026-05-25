25.05.26
- 09:48
Паркування недешеве: витрати українців перевищили ₴73 млн
09:12 25.05.2026 |
Українці у січні-квітні 2026 року сплатили до місцевих бюджетів 73,5 млн грн паркувального збору, що на 8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
«У січні - квітні 2026 року платники податків сплатили до бюджету 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Надходження зросли на 12,3% порівняно з минулим роком. Торік ця сума становила 65,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Регіони-лідери за обсягами сплати паркувального збору: Одеська область - 27,1 млн грн; Львівська область - 19,5 млн грн; Дніпропетровська область - 16,7 млн грн; Івано-Франківська область - 3,8 млн грн.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
