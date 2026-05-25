У Міністерство економіки України назвали кількість заявок від бізнесу на програму енергетичної підтримки

В Україні триває програма державної підтримки енергостійкості бізнесу, у межах якої підприємці станом на 22 травня подали понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш як 434 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у Фейсбуці.

«Програма державної підтримки енергостійкості бізнесу виходить на фінальний етап. Станом на сьогодні українські підприємці вже подали понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш як 434 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Програма передбачає компенсацію для фізичних осіб-підприємців у розмірі від 7,5 до 15 тис. грн залежно від кількості працівників і спрямована на забезпечення безперебійної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень.

У міністерстві наголосили, що ФОПи 2-ї та 3-ї груп можуть подати заявку на участь у програмі до 31 травня.

Кошти дозволяється спрямовувати на придбання обладнання для автономного живлення, встановлення сонячних панелей, монтаж і підключення систем, закупівлю пального для генераторів та оплату електроенергії.

Подати заявку можна через портал та застосунок «Дія».
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2619
  0,0278
 0,06
EUR
 1
 51,3305
  0,0278
 0,05

Курс обміну валют на 22.05.26, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 22.05.26, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1000  0,14 0,32 44,1500  0,12 0,27
EUR 51,1868  0,11 0,22 51,2272  0,09 0,17

