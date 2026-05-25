Фінансові новини
- |
- 25.05.26
- |
- 09:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Міністерство економіки України назвали кількість заявок від бізнесу на програму енергетичної підтримки
09:30 25.05.2026 |
В Україні триває програма державної підтримки енергостійкості бізнесу, у межах якої підприємці станом на 22 травня подали понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш як 434 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у Фейсбуці.
«Програма державної підтримки енергостійкості бізнесу виходить на фінальний етап. Станом на сьогодні українські підприємці вже подали понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш як 434 млн грн», - йдеться у повідомленні.
Програма передбачає компенсацію для фізичних осіб-підприємців у розмірі від 7,5 до 15 тис. грн залежно від кількості працівників і спрямована на забезпечення безперебійної роботи бізнесу в умовах енергетичних обмежень.
У міністерстві наголосили, що ФОПи 2-ї та 3-ї груп можуть подати заявку на участь у програмі до 31 травня.
Кошти дозволяється спрямовувати на придбання обладнання для автономного живлення, встановлення сонячних панелей, монтаж і підключення систем, закупівлю пального для генераторів та оплату електроенергії.
Подати заявку можна через портал та застосунок «Дія».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Міністерство економіки України назвали кількість заявок від бізнесу на програму енергетичної підтримки
|Паркування недешеве: витрати українців перевищили ₴73 млн
|Українські фермери наростили випуск продукції
|Ринок сталі: Україна знизила виплавку на чверть і опустилась до 25-го місця у світовому рейтингу
|Стан ринку пального 22 травня: скільки коштують бензин і дизпальне
|Ринок нерухомості Києва: чому найдешевші квартири подорожчали до 2 млн грн
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами