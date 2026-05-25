Українські фермери наростили випуск продукції

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-квітні 2026 року збільшився на 1,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як за результатами трьох місяців зростання становило 1,2%.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими даними, позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.

Основним чинником зростання стали сільгосппідприємства, які наростили обсяги виробництва на 10,5%.

Найкращі показники у цьому секторі за підсумками чотирьох місяців продемонстрували Чернівецька (+32,2%), Донецька (30,8%), Закарпатська (30,0%) та Львівська (29,4%) області, тоді як погіршення показників було зафіксовано у чотирьох областях: Херсонській (на 35,4%), Сумській (на 7,6%), Вінницький (на 3,6%) та Миколаївській (на 3%).

У господарствах населення спад виробництва залишився на рівні першого кварталу - 15,7%.

Невелике зростання у господарствах населення було зафіксовано лише у двох областях - Київській (1,0%) та Одеській (0,1%).