Ринок нерухомості Києва: чому найдешевші квартири подорожчали до 2 млн грн

На вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують зростання цін із запуском програми "Житло для ВПО з ТОТ", яка є частиною єВідновлення. Можливість для бронювання коштів під ваучери відкрилась 1 травня 2026-го.

Програма є важливою, бо має найвигідніші умови для розв'язання житлового питання для внутрішньо переміщених осіб. Кількість ВПО, лише за офіційними даними Мінсоцполітики, становить 4,6 млн осіб. На першому етапі на участь у програмі подано понад 39 000 заяв, повідомили LIGA.net у Міністерстві розвитку громад та територій.

Житловий ваучер - це електронний документ-гарантія від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла. Оскільки механізм реалізації передбачає цільове використання коштів, зайву суму зняти не вдається, пояснюють рієлтори. Це призвело до зростання цін у сегменті найдешевшого житла.

"Увесь економклас, що продавався раніше за $30 000-35 000, підтягнувся до планки 2 млн гривень, тобто $40 000-45 000", - пояснює і директорка АН Dodomu Ірина Шапка. У Києві і так дефіцит невеликих квартир. "Тож усе, навіть те, що було маленьке, кривеньке, зараз буде продано за 2 млн грн", - додає рієлторка.

Вплив житлових ваучерів активізував попит і привів до зростання кількості угод, пояснює і власник LevelGroup Максим Клименко.

"Це відчутно особливо у сегменті доступного житла на вторинці. Через появу великої кількості покупців з сертифікатами та ваучерами зріс попит на готові квартири з документами - насамперед на однокімнатні квартири й об'єкти у бюджеті до $50 000-70 000", - наголошує він.

Водночас, за його словами, поступово починає виникати дефіцит доступного житла, що й створює додатковий тиск на ціни. Продавці квартир уже почали підвищувати прайси. "Власники вже додають до вартості від 3000 до 10 000 грн", - додає він.

Загалом, за словами Ірини Шапки, ця програма більше розрахована на регіони - держава стимулює рівномірне розселення ВПО у різних областях. Утім, на думку Шапки, переважно пріоритетними для власників ваучерів будуть безпечніші регіони, але з помірною ціною - це Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне.