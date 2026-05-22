Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок нерухомості Києва: чому найдешевші квартири подорожчали до 2 млн грн

16:20 22.05.2026 |

Економіка

На вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують зростання цін із запуском програми "Житло для ВПО з ТОТ", яка є частиною єВідновлення. Можливість для бронювання коштів під ваучери відкрилась 1 травня 2026-го.

Програма є важливою, бо має найвигідніші умови для розв'язання житлового питання для внутрішньо переміщених осіб. Кількість ВПО, лише за офіційними даними Мінсоцполітики, становить 4,6 млн осіб. На першому етапі на участь у програмі подано понад 39 000 заяв, повідомили LIGA.net у Міністерстві розвитку громад та територій.

Житловий ваучер - це електронний документ-гарантія від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла. Оскільки механізм реалізації передбачає цільове використання коштів, зайву суму зняти не вдається, пояснюють рієлтори. Це призвело до зростання цін у сегменті найдешевшого житла.

"Увесь економклас, що продавався раніше за $30 000-35 000, підтягнувся до планки 2 млн гривень, тобто $40 000-45 000", - пояснює і директорка АН Dodomu Ірина Шапка. У Києві і так дефіцит невеликих квартир. "Тож усе, навіть те, що було маленьке, кривеньке, зараз буде продано за 2 млн грн", - додає рієлторка.

Вплив житлових ваучерів активізував попит і привів до зростання кількості угод, пояснює і власник LevelGroup Максим Клименко.

"Це відчутно особливо у сегменті доступного житла на вторинці. Через появу великої кількості покупців з сертифікатами та ваучерами зріс попит на готові квартири з документами - насамперед на однокімнатні квартири й об'єкти у бюджеті до $50 000-70 000", - наголошує він.

Водночас, за його словами, поступово починає виникати дефіцит доступного житла, що й створює додатковий тиск на ціни. Продавці квартир уже почали підвищувати прайси. "Власники вже додають до вартості від 3000 до 10 000 грн", - додає він.

Загалом, за словами Ірини Шапки, ця програма більше розрахована на регіони - держава стимулює рівномірне розселення ВПО у різних областях. Утім, на думку Шапки, переважно пріоритетними для власників ваучерів будуть безпечніші регіони, але з помірною ціною - це Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2619
  0,0278
 0,06
EUR
 1
 51,3305
  0,0278
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1000  0,14 0,32 44,1500  0,12 0,27
EUR 51,1868  0,11 0,22 51,2272  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес