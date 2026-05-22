Ринок нерухомості Києва: чому найдешевші квартири подорожчали до 2 млн грн
16:20 22.05.2026 |
На вторинному ринку Києва почали дорожчати квартири економкласу. Рієлтори пов'язують зростання цін із запуском програми "Житло для ВПО з ТОТ", яка є частиною єВідновлення. Можливість для бронювання коштів під ваучери відкрилась 1 травня 2026-го.
Програма є важливою, бо має найвигідніші умови для розв'язання житлового питання для внутрішньо переміщених осіб. Кількість ВПО, лише за офіційними даними Мінсоцполітики, становить 4,6 млн осіб. На першому етапі на участь у програмі подано понад 39 000 заяв, повідомили LIGA.net у Міністерстві розвитку громад та територій.
Житловий ваучер - це електронний документ-гарантія від держави, що надає суму 2 млн грн на придбання житла. Оскільки механізм реалізації передбачає цільове використання коштів, зайву суму зняти не вдається, пояснюють рієлтори. Це призвело до зростання цін у сегменті найдешевшого житла.
"Увесь економклас, що продавався раніше за $30 000-35 000, підтягнувся до планки 2 млн гривень, тобто $40 000-45 000", - пояснює і директорка АН Dodomu Ірина Шапка. У Києві і так дефіцит невеликих квартир. "Тож усе, навіть те, що було маленьке, кривеньке, зараз буде продано за 2 млн грн", - додає рієлторка.
Вплив житлових ваучерів активізував попит і привів до зростання кількості угод, пояснює і власник LevelGroup Максим Клименко.
"Це відчутно особливо у сегменті доступного житла на вторинці. Через появу великої кількості покупців з сертифікатами та ваучерами зріс попит на готові квартири з документами - насамперед на однокімнатні квартири й об'єкти у бюджеті до $50 000-70 000", - наголошує він.
Водночас, за його словами, поступово починає виникати дефіцит доступного житла, що й створює додатковий тиск на ціни. Продавці квартир уже почали підвищувати прайси. "Власники вже додають до вартості від 3000 до 10 000 грн", - додає він.
Загалом, за словами Ірини Шапки, ця програма більше розрахована на регіони - держава стимулює рівномірне розселення ВПО у різних областях. Утім, на думку Шапки, переважно пріоритетними для власників ваучерів будуть безпечніші регіони, але з помірною ціною - це Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Рівне.
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
|Стан ринку пального 22 травня: скільки коштують бензин і дизпальне
|Місія МВФ з 1-го перегляду нової програми EFF очікується в Києві з 27 травня
|Кабінет Міністрів України дозволив розподіленій генерації укладати PPA без аукціонів і визнав УЗЕ критичною інфраструктурою
|Київміськбуд оживає: які житлові комплекси добудують після фінансового рішення
|Нафтогаз відновив продаж газу на біржі вперше від початку війни
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами