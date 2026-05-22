22.05.26
- 15:27
Кабінет Міністрів України дозволив розподіленій генерації укладати PPA без аукціонів і визнав УЗЕ критичною інфраструктурою
14:52 22.05.2026 |
Виробники електроенергії на об'єктах розподіленої генерації зможуть укладати прямі двосторонні договори (РРА) зі споживачами без обов'язкового проведення електронних аукціонів з продажу, передає Енергореформа.
Згідно з його повідомленням в Телеграм 21 травня, відповідне рішення ініційоване Міністерством енергетики та ухвалене урядом.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Це один із результатів діалогу Міненерго з представниками бізнесу в сфері газової генерації", - зазначив Шмигаль.
Він пояснив, що це також важливий крок до поширення практики РРА
(Power Purchase Agreement ) - довгострокових договорів купівлі-продажу
електроенергії між генеруючим підприємством та корпоративним споживачем.
Як звернув увагу Шмигаль, РРА дають можливість розташувати генерацію поряд із підприємством, яке споживає електроенергію, і це гарантує безперервне електропостачання навіть в умовах безпекових ризиків.
На його думку, таким чином бізнес отримає прогнозовану ціну на електрику та стабільність роботи при одночасному зменшенні навантаження на загальну енергосистему.
Крім того, як повідомив глава Міненерго, уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електроенергії до цієї інфраструктури.
"Це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом", - пояснив перший віцепрем'єр-міністр енергетики.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
