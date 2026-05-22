Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після численних ударів: Україна намагається повернути в роботу зруйновану ТЕС

Україна спробує відновити Трипільську теплову електростанцію, попри масштабні руйнування після систематичних ударів російських військ. Про це сказав голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха під час поїздки на підприємство, пише Reuters.

Вартість і строки відновлення поки що невідомі.

За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила 13 ударів по Трипільській ТЕС, підтверджено близько 70 влучань ракет та дронів, які знищили приблизно 90% виробничого фонду станції, включно з тепломеханічним та електротехнічним обладнанням, виробничими будівлями та спорудами.

Зараз вона частково стоїть без даху.

За словами Наталухи, на станції паралельно ведуться три процеси: підготовка до наступного опалювального сезону, безпосереднє відновлення та підготовка документів для майбутнього тендера щодо приватизації материнської компанії "Центренерго".

"Сьогодні головне завдання держави - забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та продовжити відновлення енергетичної інфраструктури, яка щодня перебуває під ворожими атаками" - сказав Наталуха.

Головною перешкодою для станції й Центренерго залишається війна, бо Росія восени може інтенсифікувати удари по енергетиці, зруйнувавши те, що вдасться відбудувати влітку, як це було торік.

Проте Наталуха вважає, що великі європейські та американські енергетичні компанії можуть зацікавитися приватизацією Центренерго, щойно для цього складуться умови.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2550  0,02 0,03 44,2850  0,01 0,03
EUR 51,3844  0,08 0,16 51,4015  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес