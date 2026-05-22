Після численних ударів: Україна намагається повернути в роботу зруйновану ТЕС

Україна спробує відновити Трипільську теплову електростанцію, попри масштабні руйнування після систематичних ударів російських військ. Про це сказав голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха під час поїздки на підприємство, пише Reuters.

Вартість і строки відновлення поки що невідомі.

За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила 13 ударів по Трипільській ТЕС, підтверджено близько 70 влучань ракет та дронів, які знищили приблизно 90% виробничого фонду станції, включно з тепломеханічним та електротехнічним обладнанням, виробничими будівлями та спорудами.

Зараз вона частково стоїть без даху.

За словами Наталухи, на станції паралельно ведуться три процеси: підготовка до наступного опалювального сезону, безпосереднє відновлення та підготовка документів для майбутнього тендера щодо приватизації материнської компанії "Центренерго".

"Сьогодні головне завдання держави - забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та продовжити відновлення енергетичної інфраструктури, яка щодня перебуває під ворожими атаками" - сказав Наталуха.

Головною перешкодою для станції й Центренерго залишається війна, бо Росія восени може інтенсифікувати удари по енергетиці, зруйнувавши те, що вдасться відбудувати влітку, як це було торік.

Проте Наталуха вважає, що великі європейські та американські енергетичні компанії можуть зацікавитися приватизацією Центренерго, щойно для цього складуться умови.