Фінансові новини
- |
- 22.05.26
- |
- 14:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Після численних ударів: Україна намагається повернути в роботу зруйновану ТЕС
12:12 22.05.2026 |
Україна спробує відновити Трипільську теплову електростанцію, попри масштабні руйнування після систематичних ударів російських військ. Про це сказав голова Фонду державного майна Дмитро Наталуха під час поїздки на підприємство, пише Reuters.
Вартість і строки відновлення поки що невідомі.
За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила 13 ударів по Трипільській ТЕС, підтверджено близько 70 влучань ракет та дронів, які знищили приблизно 90% виробничого фонду станції, включно з тепломеханічним та електротехнічним обладнанням, виробничими будівлями та спорудами.
Зараз вона частково стоїть без даху.
За словами Наталухи, на станції паралельно ведуться три процеси: підготовка до наступного опалювального сезону, безпосереднє відновлення та підготовка документів для майбутнього тендера щодо приватизації материнської компанії "Центренерго".
"Сьогодні головне завдання держави - забезпечити стабільне проходження опалювального сезону та продовжити відновлення енергетичної інфраструктури, яка щодня перебуває під ворожими атаками" - сказав Наталуха.
Головною перешкодою для станції й Центренерго залишається війна, бо Росія восени може інтенсифікувати удари по енергетиці, зруйнувавши те, що вдасться відбудувати влітку, як це було торік.
Проте Наталуха вважає, що великі європейські та американські енергетичні компанії можуть зацікавитися приватизацією Центренерго, щойно для цього складуться умови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
|КМДА представила проєкт підвищення вартості проїзду в Києві до 30 грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Київміськбуд оживає: які житлові комплекси добудують після фінансового рішення
|Нафтогаз відновив продаж газу на біржі вперше від початку війни
|Після численних ударів: Україна намагається повернути в роботу зруйновану ТЕС
|Держава коригує експортні процедури для швидкопсувної агропродукції
|Туристичний збір в Україні зріс на 52%: причини не обмежуються зростанням турпотоку
|Оборонна промисловість отримує підтримку: спрощено імпорт компонентів
Бізнес
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами
|SpaceX готується до лістингу на Nasdaq, Маск збереже контроль над компанією
|Samsung готує в One UI 9 нову систему блокування інтернету для застосунків