Нафтогаз відновив продаж газу на біржі вперше від початку війни
12:33 22.05.2026 |
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у середу, 20 травня, вперше з січня 2022 року здійснила продаж природного газу на "Українській енергетичній біржі".
Про це повідомляє ExPro.
Деталі торгів
Компанія, яка напередодні відновила участь у біржових торгах із пропозиціями продажу ресурсу, цього дня реалізувала 1 млн куб. м газу травня за ціною 22 083 грн за тис. куб. м (без ПДВ) або 26 500 грн за тис. куб. м (з ПДВ).
До цього, 14 травня, "Нафтогаз Трейдинг" вперше за 10 місяців придбав природний газ на біржових торгах, після чого вже за тиждень повернувся до продажів.
У квітні компанія пропонувала ресурс як на біржі, так і поза біржовим ринком, однак фактичні продажі на "Українській енергетичній біржі" відновилися лише у травні.
За оцінками трейдерів, у квітні "Нафтогаз Трейдинг" міг реалізувати 100-120 млн куб. м природного газу з постачанням у травні-липні поза біржовими механізмами.
Як повідомлялося, відновлення групою "Нафтогаз" продажу природного газу промисловим споживачам після чотирирічної перерви може свідчити про наявність надлишкових обсягів ресурсу. У такому разі уряд потенційно може розглянути можливість дозволу на експорт невеликих партій газу.
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
