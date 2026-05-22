Держава коригує експортні процедури для швидкопсувної агропродукції

11:50 22.05.2026 |

Новини АПК

В Україні набув чинності наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства №5639, який затверджує переліки сільгосппродукції з обмеженим строком та особливим режимом зберігання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що нові правила мають пришвидшити перетин кордону для швидкопсувних вантажів та автоматизувати надання пріоритету в системі «єЧерга».

У міністерстві пояснюють, що раніше відсутність чітко визначеного переліку товарів спричиняла затримки на пунктах пропуску та перевантаження логістики. Через це свіжа плодоовочева, м'ясна й молочна продукція могла простоювати в чергах годинами або навіть днями, що призводило до втрати якості та збитків для бізнесу.

«Для агроекспорту кожна зайва година в черзі - це не просто додаткові витрати, а ризик втрати продукції. Запровадження чітких переліків прибирає «сірі зони» та дозволяє системі працювати за зрозумілим цифровим алгоритмом. Це рішення підтримує якість українського експорту та посилює позиції виробників на зовнішніх ринках», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зокрема, нові правила передбачають автоматичне визначення статусу вантажу в системі єЧерга за кодом товару, надання першочергового проїзду без ручного втручання, зменшення корупційних ризиків завдяки єдиному переліку, а також швидший контроль для швидкопсувної продукції та збереження її якості.

Нові правила вже інтегруються в електронні сервіси прикордонного контролю та є обов'язковими для виконання на всіх міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2341
  0,0070
 0,02
EUR
 1
 51,3027
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2550  0,02 0,03 44,2850  0,01 0,03
EUR 51,3844  0,08 0,16 51,4015  0,09 0,17

