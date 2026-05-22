Держава коригує експортні процедури для швидкопсувної агропродукції

В Україні набув чинності наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства №5639, який затверджує переліки сільгосппродукції з обмеженим строком та особливим режимом зберігання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що нові правила мають пришвидшити перетин кордону для швидкопсувних вантажів та автоматизувати надання пріоритету в системі «єЧерга».

У міністерстві пояснюють, що раніше відсутність чітко визначеного переліку товарів спричиняла затримки на пунктах пропуску та перевантаження логістики. Через це свіжа плодоовочева, м'ясна й молочна продукція могла простоювати в чергах годинами або навіть днями, що призводило до втрати якості та збитків для бізнесу.

«Для агроекспорту кожна зайва година в черзі - це не просто додаткові витрати, а ризик втрати продукції. Запровадження чітких переліків прибирає «сірі зони» та дозволяє системі працювати за зрозумілим цифровим алгоритмом. Це рішення підтримує якість українського експорту та посилює позиції виробників на зовнішніх ринках», - зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

Зокрема, нові правила передбачають автоматичне визначення статусу вантажу в системі єЧерга за кодом товару, надання першочергового проїзду без ручного втручання, зменшення корупційних ризиків завдяки єдиному переліку, а також швидший контроль для швидкопсувної продукції та збереження її якості.

Нові правила вже інтегруються в електронні сервіси прикордонного контролю та є обов'язковими для виконання на всіх міжнародних і міждержавних пунктах пропуску.