Більше 4300 компаній уже стали резидентами Дія.City: у яких регіонах лідери

08:57 22.05.2026 |

Економіка

На сьогодні спеціальний правовий і податковий простір "Дія.City" об'єднує понад 4,3 тис. компаній в Україні, в яких працюють понад 169 тис. ІТ-спеціалістів.

Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, за перші чотири місяці поточного року резеденти сплатили 17,3 млрд грн податків.

"Компанії в "Дія.City" формують майже 80% ІТ-галузі України та розвивають десятки інноваційних напрямів - від оборонних технологій та інформаційного моделювання будівель до штучного інтелекту, фінансових сервісів, робототехніки й медицини", - зазначили в Мінцифри.


Де найбільше резидентів

Найбільше компаній-резидентів зареєстровано в Києві - 2 376.

До п'ятірки лідерів також увійшли Львівщина, Дніпропетровщина, Харківщина та Київщина.

Попередні результати

Як повідомлялося, резиденти спеціального правового та податкового простору "Дія.City" за перші три місяці цього року сплатили до бюджету 13,4 млрд грн податків, що на 68% більше, ніж за аналогічний період торік.

Торік резиденти спеціального податкового режиму "Дія.City" сплатили 34,6 млрд грн податків, що майже вдвічі перевищує показник 2024 року.


Що таке "Дія.City"

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City".

Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства.

Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

