Бензин продовжує дорожчати — актуальні тарифи на АЗС
17:40 21.05.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,47 грн/л (здешевшав на 25 коп.); бензин марки А-95 - 75,48 грн/л (здорожчав на 25 коп.); бензин марки А-92 - 68,9 грн/л (здорожчав на 46 коп.); дизпальне - 87,38 грн/л. Середня ціна автогазу становить 47,46 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 82,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,54 грн/л; дизпальне - 84,04 грн/л; автогаз - 45,68 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.
ТОП-НОВИНИ
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
