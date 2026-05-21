Бензин продовжує дорожчати — актуальні тарифи на АЗС

У четвер, 21 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 25 коп. до 75,48 грн/л, на дизельне пальне - збереглася на рівні 87,38 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,47 грн/л (здешевшав на 25 коп.); бензин марки А-95 - 75,48 грн/л (здорожчав на 25 коп.); бензин марки А-92 - 68,9 грн/л (здорожчав на 46 коп.); дизпальне - 87,38 грн/л. Середня ціна автогазу становить 47,46 грн/л, що на 1 коп. дорожче порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 82,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,54 грн/л; дизпальне - 84,04 грн/л; автогаз - 45,68 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 48,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 87,9 грн/л; автогаз - 46,9 грн/л.







