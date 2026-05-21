Кабмін змінив керівника Держгеонадр

Кабінет міністрів України на засіданні 20 травня призначив тимчасово виконуючим обов'язки Голови Державної служби геології та надр України (Держгеонадра) Сергія Власенка.

На цьому ж засіданні Кабмін призначив Сергія Власенка заступником Голови Держгеонадр з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Хто такий Сергій Власенко?

Сергій Власенко є кандидатом наук з державного управління. З червня 2022 по 2025 рік працював заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

У 2021 році проходив співбесіду на посаду першого заступника Голови Держгеонадр. У 2020 році працював першим заступником Голови Держлісагентства.



