Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок пального пішов угору: бензин на АЗС подорожчав

Низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість бензинів. Зростання склало від 0,50 грн/л до 1,00 грн/л. Водночас ціни на дизельне пальне та скраплений газ здебільшого залишаються стабільними, з незначними локальними коливаннями. Про це свідчать дані цінового моніторингу НафтоРинку.

МережаA-95A-95+ДПДП+
20.05± до 19.0520.05± до 19.0520.05± до 19.0520.05± до 19.05
UKRNAFTA73,40+0,5076,40+0,5086,90*88,90*
WOG79,90*82,90*89,90*92,90*
OKKO79,90*82,90*89,90*92,90*
UPG76,90+1,0078,90+1,0086,49-0,4188,90*
KLO78,40+1,0081,70+1,0087,40*89,90*
SOCAR79,90+1,0083,90+1,0089,90*92,90*
BVS76,90+1,0079,90+1,0087,90+1,00**
БРСМ71,99+1,00**83,99*88,99*
AMIC75,01+0,8978,01+0,8986,64-0,2288,64-0,26

Найбільше, на 1 грн/л, бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали в мережах SOCAR, KLO, UPG, БРСМ-Нафта, а також на АЗС BVS. Після перегляду цінників стандартний 95-й на SOCAR коштує 79,90 грн/л, зрівнявшись із цінами в мережах OKKO та WOG, які поки що залишили прайси без змін.

На станціях KLO вартість А-95 зросла до 78,40 грн/л, на UPG - до 76,90 грн/л, а в мережі «БРСМ-Нафта» до 71,99 грн/л. Також на гривню подорожчав преміальний бензин А-98 на SOCAR (до 89,90 грн/л), KLO (85,50 грн/л) та UPG (84,90 грн/л). Національна мережа UKRNAFTA підвищила ціни на всю лінійку бензинів на 0,50 грн/л. AMIC Energy додала до вартості бензинів А-95 та А-95+ по 0,89 грн/л.

На відміну від бензинів, ціни на дизельне пальне демонструють більш стриману динаміку. Більшість операторів зберегли поточні ціни, проте кілька компаній пішли на зниження. Так, UPG опустила ціну на звичайне ДП на 0,41 грн/л. Винятком стала лише мережа BVS, де дизель подорожчав на 1 грн/л. Автогаз майже не змінився в ціні. Незначне коригування зафіксовано лише в мережі AMIC, яка знизила ціну на 0,1 грн/л.
За матеріалами: www.nefterynok.info
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,04 0,09 44,2250  0,05 0,10
EUR 51,2267  0,07 0,13 51,2540  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес