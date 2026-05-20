Ринок пального пішов угору: бензин на АЗС подорожчав
15:55 20.05.2026 |
Низка великих операторів роздрібного ринку підвищили вартість бензинів. Зростання склало від 0,50 грн/л до 1,00 грн/л. Водночас ціни на дизельне пальне та скраплений газ здебільшого залишаються стабільними, з незначними локальними коливаннями. Про це свідчать дані цінового моніторингу НафтоРинку.
|Мережа
|A-95
|A-95+
|ДП
|ДП+
|20.05
|± до 19.05
|20.05
|± до 19.05
|20.05
|± до 19.05
|20.05
|± до 19.05
|UKRNAFTA
|73,40
|+0,50
|76,40
|+0,50
|86,90
|*
|88,90
|*
|WOG
|79,90
|*
|82,90
|*
|89,90
|*
|92,90
|*
|OKKO
|79,90
|*
|82,90
|*
|89,90
|*
|92,90
|*
|UPG
|76,90
|+1,00
|78,90
|+1,00
|86,49
|-0,41
|88,90
|*
|KLO
|78,40
|+1,00
|81,70
|+1,00
|87,40
|*
|89,90
|*
|SOCAR
|79,90
|+1,00
|83,90
|+1,00
|89,90
|*
|92,90
|*
|BVS
|76,90
|+1,00
|79,90
|+1,00
|87,90
|+1,00
|*
|*
|БРСМ
|71,99
|+1,00
|*
|*
|83,99
|*
|88,99
|*
|AMIC
|75,01
|+0,89
|78,01
|+0,89
|86,64
|-0,22
|88,64
|-0,26
Найбільше, на 1 грн/л, бензини марок А-95 та А-95+ подорожчали в мережах SOCAR, KLO, UPG, БРСМ-Нафта, а також на АЗС BVS. Після перегляду цінників стандартний 95-й на SOCAR коштує 79,90 грн/л, зрівнявшись із цінами в мережах OKKO та WOG, які поки що залишили прайси без змін.
На станціях KLO вартість А-95 зросла до 78,40 грн/л, на UPG - до 76,90 грн/л, а в мережі «БРСМ-Нафта» до 71,99 грн/л. Також на гривню подорожчав преміальний бензин А-98 на SOCAR (до 89,90 грн/л), KLO (85,50 грн/л) та UPG (84,90 грн/л). Національна мережа UKRNAFTA підвищила ціни на всю лінійку бензинів на 0,50 грн/л. AMIC Energy додала до вартості бензинів А-95 та А-95+ по 0,89 грн/л.
На відміну від бензинів, ціни на дизельне пальне демонструють більш стриману динаміку. Більшість операторів зберегли поточні ціни, проте кілька компаній пішли на зниження. Так, UPG опустила ціну на звичайне ДП на 0,41 грн/л. Винятком стала лише мережа BVS, де дизель подорожчав на 1 грн/л. Автогаз майже не змінився в ціні. Незначне коригування зафіксовано лише в мережі AMIC, яка знизила ціну на 0,1 грн/л.
