За чотири місяці видатки держбюджету перевищили торішні на 13,8%

За січень - квітень 2026 року загальна сума видатків державного бюджету на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року, обслуговування держборгу вище на 11,6% від минулорічного показника.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

За січень - квітень 2026 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету становить 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

У квітні сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 433,1 млрд гривень.

Видатки на безпеку і оборону складають 63,3% від усіх видатків загального фонду - за січень - квітень 2026 року витрачено 854,1 млрд грн. У квітні було витрачено 283,1 млрд гривень.

Також найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями - 555,5 млрд грн (у тому числі у квітні - 147,1 млрд грн), або 41,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - квітень 2026 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%.

235 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення (у квітні - 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року. Обслуговування державного боргу "з'їло" 103,2 млрд грн (у квітні - 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу. Проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%.