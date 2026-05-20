За чотири місяці видатки держбюджету перевищили торішні на 13,8%

14:26 20.05.2026 |

Економіка

За січень - квітень 2026 року загальна сума видатків державного бюджету на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року, обслуговування держборгу вище на 11,6% від минулорічного показника.

Про це інформує Міністерство фінансів України.

За січень - квітень 2026 року загальна сума видатків загального фонду державного бюджету становить 1,35 трлн грн, що на 163,6 млрд грн, або на 13,8% більше ніж за аналогічний період минулого року.

У квітні сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 433,1 млрд гривень.

Видатки на безпеку і оборону складають 63,3% від усіх видатків загального фонду - за січень - квітень 2026 року витрачено 854,1 млрд грн. У квітні було витрачено 283,1 млрд гривень.

Також найбільше спрямовано на оплату праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями - 555,5 млрд грн (у тому числі у квітні - 147,1 млрд грн), або 41,2% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - квітень 2026 року. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 80,3 млрд грн, або на 16,9%.

235 млрд грн спрямували на соціальне забезпечення (у квітні - 65,5 млрд грн), або 17,4% від загального обсягу видатків, що на 22,1 млрд грн або на 10,4% більше проти аналогічного періоду минулого року. Обслуговування державного боргу "з'їло" 103,2 млрд грн (у квітні - 38,2 млрд грн), або 7,6% від загального обсягу. Проти аналогічного періоду минулого року зросли на 10,7 млрд грн, або на 11,6%.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,04 0,09 44,2250  0,05 0,10
EUR 51,2267  0,07 0,13 51,2540  0,06 0,12

