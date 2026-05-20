Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінрозвитку готує оновлені вимоги до міжнародних автобусних маршрутів

12:21 20.05.2026 |

Економіка

В Україні оновлено правила організації міжнародних регулярних перевезень автобусами, що передбачає зміну процедур та термінів відкриття чи продовження маршруту, йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій.

"Нововведення орієнтовані на передбачувані правила організації міжнародних перевезень для бізнесу та розширення регулярної мережі міжнародних маршрутів для пасажирів, яка є безперебійною, безпечною та комфортною", - цитуються в релізі слова віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Зміни, зокрема, передбачають встановлення 30 календарних днів на розгляд заяви щодо маршруту, поданої через онлайн-кабінет (відкриття, закриття, зміна чи продовження). За умови погодження з іноземною країною можливостей функціонування міжнародного маршруту рішення ухвалюватиметься протягом 10 календарних днів, а дозвіл видаватимуть перевізникам протягом п'яти робочих днів. При цьому перевізникам надаватимуть до 20 календарних днів на усунення недоліків у поданих заявах та документах в онлайн-кабінеті.

"Оновлений порядок також доповнено інформацією про кількість слотів на пунктах пропуску для відкриття маршрутів. Йдеться про спроможність пропуску автобусів у конкретні години", - зазначається у повідомленні.

Мінрозвитку додало, що відтепер термін погодження із суміжними країнами складатиме до шести місяців, з іншими країнами - до 12. Крім того, кожні 12 місяців (замість чотирьох місяців) відомство проводитиме верифікацію виконання міжнародних маршрутів. Зокрема, за відповідний період перевізник повинен виконати не менше 30% рейсів, передбачених дозволом. За умови недотримання показника термін дії дозволу на маршрут не підлягатиме продовженню та передбачатиме закриття міжнародного маршруту. Зазначається, що верифікація виконання маршрутів здійснюється на підставі даних з системи "єЧерга".

До інших оновлень додано нові терміни для запуску маршруту в міжнародному сполученні. Зокрема, відтепер перевізник має розпочати рух за маршрутом протягом 90 календарних днів з дня завантаження останнього дозволу до електронного кабінету перевізника.

"Раніше цей термін був менший, тепер же Мінрозвитку затвердило більший термін, щоб перевізники точно могли підготуватись до старту руху", - наголосили у міністерстві.

Серед інших змін передбачено також врахування сукупної кількості автобусів при обслуговуванні міжнародного маршруту в разі співпраці кількох українських перевізників.

"Новий порядок також доповнено зразками документів, таких як графік періодів керування та перерв водіїв, форма для заповнення списку пасажирів, форма тарифів на перевезення", - додали у відомстві.

Мінрозвитку нагадало, що вперше за 20 років порядок організації міжнародних перевезень було оновлено в листопаді 2024 року в рамках реформи міжнародних автобусних перевезень, де основною зміною була цифровізація процедур управління міжнародним маршрутом через онлайн-кабінет.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7391  0,01 0,01 44,3617  0,01 0,03
EUR 50,9913  0,14 0,28 51,6470  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1900  0,04 0,09 44,2250  0,05 0,10
EUR 51,2267  0,07 0,13 51,2540  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес