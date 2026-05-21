Через «Дію» можна подати декларацію про майновий стан і доходи
Декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати до податкової служби через "Дію".
Про це повідомляє "Дія".
"Запускаємо подання декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб в "Дії". Забудьте про складні таблиці та заплутані формулювання, ми подбали, щоб весь процес був простим і зрозумілим у кілька кліків", - говориться у повідомленні.
Подати декларацію або отримати податкову знижку можна напряму через портал Дія Для цього необхідно авторизуватись на порталі "Дія" за допомогою КЕП
"Знайдіть послугу "Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб" та натисніть "Надіслати дані", щоб отримати інформацію від податкової", - говориться у повідомленні.
Далі слід обрати, що саме зробити: подати декларацію або отримати податкову знижку.
Для перевірки даних "Дія" підтягне інформацію про доходи, нерухомість і авто. Якщо чогось бракує - слід додати вручну
Є можливість додати документи - завантажити скани договорів або квитанцій
"Підпишіть КЕПом і надішліть декларацію в кілька кліків. Готову декларацію можна одразу надіслати до податкової", - говориться у повідомленні.
