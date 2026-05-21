Ринки нафти реагують на геополітику: переговори з Іраном та скорочення запасів у США

Ціни на нафту дещо зросли, у четвер, 21 травня, компенсуючи їх зниження протягом попередніх торгів, оскільки інвестори стежили за мирними переговорами між США та Іраном, а дефіцит пропозиції та скорочення запасів у США надали ринку певну підтримку.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів, або 0,74%, до 105,80 долара за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 84 центи, або 0,85%, до 99,10 долара.

Обидва еталони впали і ціні більш ніж на 5,6% у середу до мінімуму за понад тиждень після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Іраном перебувають на завершальній стадії, але також пригрозив подальшими атаками, якщо Тегеран не погодиться на мирну угоду.

«Ринок нафти залишається надмірно чутливим до новин, пов'язаних з Іраном, а учасники продовжують покладати значні надії на повідомлення про просування переговорів між США та Іраном», - йдеться у аналітичній записці ING.

За словами аналітиків, трейдери «неодноразово опинялися в такій ситуації, яка зрештою призводила до розчарування». Вони також прогнозують, що ціна на Brent у поточному кварталі становитиме в середньому 104 долари за барель.

Іран застеріг від подальших атак і оголосив про кроки, що зміцнюють його контроль над Ормузькою протокою та у середу заявив про створення нового «Управління Перської затоки», наголосивши, що в Ормузькій протоці буде створено «контрольовану морську зону».

Управління енергетичної інформації (EIA) США заявило в середу, що країна минулого тижня вилучила майже 10 млн барелів нафти зі свого Стратегічного нафтового резерву, що є найбільшим скороченням за всю історію спостережень.

Підкресленням впливу перебоїв у постачанні на Близькому Сході стали дані EIA, які показали більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США минулого тижня.

«Скорочення запасів нафти ускладнить збереження низьких цін на нафту», - сказав головний дослідник з питань енергетики та хімічної речовини в China Futures Мін'юй Гао.
 

