Реформа митниці коштуватиме 1,2 млрд євро, ключовим донором стане Європейський Союз

10:14 21.05.2026 |

Економіка

Реформу Державної митної служби України (ДМС) оцінили приблизно у 1,2 млрд євро, відповідні розрахунки фінансування та обсягу потреб закладені у програмних документах національної стратегії. Про це повідомив заступник керівника відомства Владислав Суворов, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, фінансування реформи передбачається як коштом державного бюджету, так і завдяки міжнародній донорській допомозі. Раніше ключовим донором виступало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке адміністрація президента США Дональда Трампа закрила у серпні 2025 року.

"Зараз ключовим донором виступає Європейський Союз, активно включається Японія, а Норвегія допомагає нам у проведенні антикорупційних заходів", - сказав Суворов під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", яка відбулася у Києві у середу.

Згідно з презентаційними матеріалами, найбільші витрати передбачені на інституційний розвиток митних органів - 756,5 млн євро, а також на технічні засоби митного контролю - 353,1 млн євро.

На антикорупційні заходи та підвищення довіри до митниці планується спрямувати 38,7 млн євро, на розвиток правоохоронної функції - 26,8 млн євро. Додатково передбачені витрати на міжнародне співробітництво (5,7 млн євро), взаємодію з бізнесом (5,8 млн євро), ІТ та кібербезпеку (3,8 млн євро) і гармонізацію законодавства з ЄС (1,6 млн євро).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2271
  0,0741
 0,17
EUR
 1
 51,3034
  0,0064
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8450  0,11 0,24 44,4117  0,05 0,11
EUR 51,1354  0,14 0,28 51,7038  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2250  0,08 0,17 44,2550  0,08 0,17
EUR 51,2656  0,03 0,05 51,2915  0,02 0,05

