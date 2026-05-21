Реформа митниці коштуватиме 1,2 млрд євро, ключовим донором стане Європейський Союз

Реформу Державної митної служби України (ДМС) оцінили приблизно у 1,2 млрд євро, відповідні розрахунки фінансування та обсягу потреб закладені у програмних документах національної стратегії. Про це повідомив заступник керівника відомства Владислав Суворов, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, фінансування реформи передбачається як коштом державного бюджету, так і завдяки міжнародній донорській допомозі. Раніше ключовим донором виступало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке адміністрація президента США Дональда Трампа закрила у серпні 2025 року.

"Зараз ключовим донором виступає Європейський Союз, активно включається Японія, а Норвегія допомагає нам у проведенні антикорупційних заходів", - сказав Суворов під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", яка відбулася у Києві у середу.

Згідно з презентаційними матеріалами, найбільші витрати передбачені на інституційний розвиток митних органів - 756,5 млн євро, а також на технічні засоби митного контролю - 353,1 млн євро.

На антикорупційні заходи та підвищення довіри до митниці планується спрямувати 38,7 млн євро, на розвиток правоохоронної функції - 26,8 млн євро. Додатково передбачені витрати на міжнародне співробітництво (5,7 млн євро), взаємодію з бізнесом (5,8 млн євро), ІТ та кібербезпеку (3,8 млн євро) і гармонізацію законодавства з ЄС (1,6 млн євро).