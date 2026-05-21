Зростання вартості житла в Україні: що показали річні дані Держстату
16:55 21.05.2026 |
Ціни на житло в Україні у першому кварталі 2026 року збільшилися на 17,2% порівняно з першим кварталом минулого року.
Такі дані наводить Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.
У відомстві уточнили, що ціни у січні - березні проти трьох місяців торік зросли на 17,3% на первинному ринку житла і на 17,1% - на вторинному.
Порівняно з четвертим кварталом 2025 року житло в Україні подорожчало на 6,1%.
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
