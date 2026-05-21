Зростання вартості житла в Україні: що показали річні дані Держстату

Ціни на житло в Україні у першому кварталі 2026 року збільшилися на 17,2% порівняно з першим кварталом минулого року.

Такі дані наводить Державна служба статистики у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У відомстві уточнили, що ціни у січні - березні проти трьох місяців торік зросли на 17,3% на первинному ринку житла і на 17,1% - на вторинному.

Порівняно з четвертим кварталом 2025 року житло в Україні подорожчало на 6,1%.