Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Цього літа Україна запустить відкриті тендери на закупівлю дронів — Федоров

16:33 21.05.2026 |

Економіка

Влітку в Україні розпочнеться перехід оборонних закупівель на тендерні процедури, зокрема у сфері дронів. Вже відбулася найбільша конкурентна закупівля артилерійських снарядів калібру 155 мм, що дала змогу заощадити понад 16%.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє Forbes.

За його словами, цього літа закупівлі безпілотників переведуть у формат відкритих тендерів. Метою реформи є створення прозорої, конкурентної та ефективної системи оборонних закупівель із мінімізованими корупційними ризиками.

Федоров підкреслив, що пілотний масштабний тендер на закупівлю 155-мм артилерійських боєприпасів уже довів результативність конкурентної моделі ‒ економія перевищила 16%.


Паралельно, як зазначив Федоров, уряд впроваджує комплекс антикорупційних оновлень у сфері оборонних закупівель. Ідеться, зокрема, про зміну підходів до дослідно-конструкторських робіт та запровадження державних механізмів гарантування якості оборонної продукції.

Ще одним напрямом є створення гарантованого базового мінімуму дронів для бригад.

"Нам необхідно, щоб кожен підрозділ розумів, який мінімум засобів гарантовано отримає наступного місяця для планування роботи та операцій", - зазначив Федоров. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

