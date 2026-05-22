Оборонна промисловість отримує підтримку: спрощено імпорт компонентів

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка спростить імпорт іноземних компонентів для виробників озброєння та військової техніки на етапі митного оформлення.

На сьогодні понад 900 державних і приватних компаній і більш як 300 тисяч людей забезпечують військо зброєю, технікою та технологіями. І в інтересах держави - сприяти їхній якнайбільшій продуктивності.

Зокрема, спрощено процедуру підтвердження права на пільги зі сплати митних платежів для підприємств ОПК під час митного оформлення складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектувальних виробів), що імпортуються для виробництва товарів оборонного призначення.

Українські виробники зброї та техніки потребують максимальної швидкості в логістиці.

Саме для цього оновлені правила щодо митного оформлення необхідних для оборонного сектору товарів. Зокрема, скасовано обов'язок подавати низку документів - тепер вони мають бути відображені в митній декларації, а надаватимуться лише на вимогу митних органів.

Крім того, дозволено подавати секретні документи із дотриманням режиму секретності та додаткові відомості до моменту подання митної декларації.

Також скасована вимога щодо завчасного подання копій контрактів, технічних паспортів та інших документів до митниці за три дні до початку митного оформлення товарів.

Завдяки цьому прискориться логістика компонентів, а також виробничі процеси на підприємствах ОПК. Це дозволить виробникам швидше постачати готову продукцію Силам оборони України та нарощувати виробництво озброєння і техніки.

Спрощені умови поширюються на підприємства оборонного сектору; співвиконавців державних контрактів та субпідрядників у сфері оборонних закупівель.

Держава продовжує посилювати оборонний сектор та спрощувати умови для українських зброярів.

Як повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Телеграмі, за результатами обговорення з депутатськими фракціями, уряд спростив підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК, які ввозять складові для виробництва товарів оборонного призначення, а саме: матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби.

За її словами, відтепер не потрібно завчасно подавати до митниці копії контрактів, технічних паспортів та інших документів.