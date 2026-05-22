Нафта дорожчає на тлі невпевненості щодо переговорів між США і Іраном

Ціни на нафту зросли в п'ятницю, 22 травня, оскільки інвестори сумніваються у перспективах прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,66 долара, або 1,6%, до 104,24 долара США за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,11 долара, або 1,2%, до 97,46 долара США за барель.

Водночас за тиждень ціна на нафту марки Brent знизилася на 4,6%, а на WTI - на 7,6%.

Високопоставлене іранське джерело розповіло Reuters, що розбіжності зі США скоротилися, а державний секретар США Марко Рубіо сказав, що є «деякі хороші ознаки» в переговорах, але країни все ще мають розбіжності щодо запасів урану Тегерана та контролю над Ормузькою протокою.

«Ціни на нафту будуть знижуватися лише тоді, коли фундаментальні показники ринку нафти суттєво покращаться, що, схоже, триватиме до 2027 року», - заявив головний економіст із сировинних товарів компанії Capital Economics Девід Окслі.

Зазначається, що через шість тижнів після набрання чинності крихкого припинення вогню між США й Іраном зусилля щодо припинення війни показали незначний прогрес, тоді як підвищені ціни на нафту підживлюють занепокоєння щодо інфляції та перспектив світової економіки.