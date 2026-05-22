Туристичний збір в Україні зріс на 52%: причини не обмежуються зростанням турпотоку

10:29 22.05.2026 |

Економіка

Туристичний збір в Україні у 2025 році зріс на 52% порівняно з довоєнним 2021 роком. Однак це пояснюється не лише збільшенням кількості мандрівників. Серед причин - зростання готельної інфрастурктури, перегляд ставок туристичного збору, зміна мінімальної заробітної плати та легалізація готельного бізнесу. Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму на запит LIGA.net.


Агентство розвитку туризму називає п'ять факторів, які вплинули на збільшення туристичного збору:

  • відновлення внутрішнього попиту: кількість ночівель у готелях, за які сплачувався туристичний збір, зросла з 9,4 млн у 2021 році до 10 млн - у 2025-му. Українці почали більше подорожувати країною
  • розширення інфраструктури розміщення: у західних та центральних регіонах з'явилися нові готелі, бази відпочинку та санаторії
  • зміна мінімальної заробітної плати: туристичний збір прив'язаний до її розміру, а мінімалка зросла за ці роки
  • місцеві ради переглянули ставки збору: громади отримали право встановлювати власний розмір збору, і багато хто підвищив його
  • посилення легалізації готельного бізнесу: держава активніше перевіряє засоби розміщення, і бізнес почав більше виходити з тіні.

    • За даними агентство розвитку туризму, відновлення попиту пов'язане не лише з класичним відпочинком, а й зі зміною характеру поїздок.
    Значну роль відіграють поїздки з метою психологічного відновлення, оздоровлення та реабілітації, відвідування родичів, ділові поїздки, а також переміщення бізнесу та громадян до відносно безпечніших регіонів.
    За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2341
    		  0,0070
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 51,3027
    		  0,0007
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
    EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:05
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2400  0,02 0,03 44,2700  0,02 0,03
    EUR 51,3007  0,04 0,07 51,3133  0,02 0,04

