Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок сталі: Україна знизила виплавку на чверть і опустилась до 25-го місця у світовому рейтингу

20:18 22.05.2026 |

Економіка

Металургійні підприємства України в квітні 2026 року зменшили виробництво сталі на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 517 тис. тонн з 692 тис. тонн, та на 26,3% до попереднього місяця, коли було вироблено 702 тис. тонн.

В рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), Україна посіла 25-те місце серед 69 країн.

За даними Worldsteel, у квітні-2026 зафіксовано збільшення виплавки сталі до квітня-2025 у половині країн першої десятки, окрім Китаю та РФ.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня є такою: Китай - 83,630 млн тонн ("мінус" 2,8% до квітня-2025), Індія - 13,829 млн тонн ("плюс" 3,9%), США - 7,160 млн тонн (+9,4%), Японія - 6,620 млн тонн (+0,3%), Південна Корея - 5,245 млн тонн (+4,8%), РФ - 5,020 млн тонн (-12,4%), Туреччина - 3,291 млн тонн (+9,4%), Німеччина - 3,233 млн тонн (+9,5%), Бразилія - 2,720 млн тонн (+2,8%) та В'єтнам - 2,130 млн тонн (+4%).

Загалом у квітні поточного року виплавка сталі зменшилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 153,449 млн тонн.

За підсумками чотирьох місяців цього року перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай - 331,120 млн тонн (-4,1% до січня-квітня-2025), Індія - 58,681 млн тонн (+9,4%), США - 28,140 млн тонн (+6,6%), Японія - 26,670 млн тонн (-1,2%), Південна Корея - 21,041 млн тонн (+2,5%), РФ - 20,570 млн тонн (-12%), Туреччина - 13,037 млн тонн (+6,3%), Німеччина - 12,493 млн тонн (+9,1%), Бразилія - 10,793 млн тонн (-1,6%) та В'єтнам - 8,520 млн тонн (+8,4%).

Найбільший від'ємний відсоток серед країн - у Ірану, який знизив у квітні виробництво на 45,7%, до 1,8 млн тонн.

Метпідприємства України за 4 міс-2026 зменшили виробництво сталі на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 2,246 млн тонн з 2,425 млн тонн, країна посіла 24-е місце.

Загалом у світі у січні-квітні-2026 виплавка сталі зменшилася на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 613,323 млн тонн.

Як повідомлялося, за 2025 рік перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (960,810 млн тонн, -4,4%), Індія (164,887 млн тонн, +10,4%), США (81,951 млн тонн, +3,1%),Японія (80,679 млн тонн, -4%), РФ (67,820 млн тонн, -4,5%), Південна Корея (61,882 млн тонн, -2,8%), Туреччина (38,118 млн тонн, +3,3%), Німеччина (34,090 млн тонн, -8,6%), Бразилія (33,347 млн тонн, -1,6%) та Іран (31,8 млн тонн, +1,4%).

Загалом у 2025 році 70 країн виробили 1 млрд 803,774 млн тонн сталі, що на 2% менше, ніж за 2024 рік.

Водночас Україна за весь 2025 рік виробила 7,409 млн тонн сталі, що на 2,2% менше обсягів 2024 рокуі (7,575 млн тонн). За підсумками року країна зайняла 21-е місце.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2619
  0,0278
 0,06
EUR
 1
 51,3305
  0,0278
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7908  0,05 0,12 44,4104  0,00 0,00
EUR 51,0980  0,04 0,07 51,6916  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1000  0,14 0,32 44,1500  0,12 0,27
EUR 51,1868  0,11 0,22 51,2272  0,09 0,17

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес