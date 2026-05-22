Ринок сталі: Україна знизила виплавку на чверть і опустилась до 25-го місця у світовому рейтингу
20:18 22.05.2026 |
Металургійні підприємства України в квітні 2026 року зменшили виробництво сталі на 25,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 517 тис. тонн з 692 тис. тонн, та на 26,3% до попереднього місяця, коли було вироблено 702 тис. тонн.
В рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), Україна посіла 25-те місце серед 69 країн.
За даними Worldsteel, у квітні-2026 зафіксовано збільшення виплавки сталі до квітня-2025 у половині країн першої десятки, окрім Китаю та РФ.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками квітня є такою: Китай - 83,630 млн тонн ("мінус" 2,8% до квітня-2025), Індія - 13,829 млн тонн ("плюс" 3,9%), США - 7,160 млн тонн (+9,4%), Японія - 6,620 млн тонн (+0,3%), Південна Корея - 5,245 млн тонн (+4,8%), РФ - 5,020 млн тонн (-12,4%), Туреччина - 3,291 млн тонн (+9,4%), Німеччина - 3,233 млн тонн (+9,5%), Бразилія - 2,720 млн тонн (+2,8%) та В'єтнам - 2,130 млн тонн (+4%).
Загалом у квітні поточного року виплавка сталі зменшилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 153,449 млн тонн.
За підсумками чотирьох місяців цього року перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай - 331,120 млн тонн (-4,1% до січня-квітня-2025), Індія - 58,681 млн тонн (+9,4%), США - 28,140 млн тонн (+6,6%), Японія - 26,670 млн тонн (-1,2%), Південна Корея - 21,041 млн тонн (+2,5%), РФ - 20,570 млн тонн (-12%), Туреччина - 13,037 млн тонн (+6,3%), Німеччина - 12,493 млн тонн (+9,1%), Бразилія - 10,793 млн тонн (-1,6%) та В'єтнам - 8,520 млн тонн (+8,4%).
Найбільший від'ємний відсоток серед країн - у Ірану, який знизив у квітні виробництво на 45,7%, до 1,8 млн тонн.
Метпідприємства України за 4 міс-2026 зменшили виробництво сталі на 7,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 2,246 млн тонн з 2,425 млн тонн, країна посіла 24-е місце.
Загалом у світі у січні-квітні-2026 виплавка сталі зменшилася на 2% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 613,323 млн тонн.
Як повідомлялося, за 2025 рік перша десятка країн-виробників сталі мала такий вигляд: Китай (960,810 млн тонн, -4,4%), Індія (164,887 млн тонн, +10,4%), США (81,951 млн тонн, +3,1%),Японія (80,679 млн тонн, -4%), РФ (67,820 млн тонн, -4,5%), Південна Корея (61,882 млн тонн, -2,8%), Туреччина (38,118 млн тонн, +3,3%), Німеччина (34,090 млн тонн, -8,6%), Бразилія (33,347 млн тонн, -1,6%) та Іран (31,8 млн тонн, +1,4%).
Загалом у 2025 році 70 країн виробили 1 млрд 803,774 млн тонн сталі, що на 2% менше, ніж за 2024 рік.
Водночас Україна за весь 2025 рік виробила 7,409 млн тонн сталі, що на 2,2% менше обсягів 2024 рокуі (7,575 млн тонн). За підсумками року країна зайняла 21-е місце.
