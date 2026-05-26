Податкова попередила про масштабну фішингову розсилку
08:51 26.05.2026 |
Державна податкова служба зафіксувала масову фішингову розсилку з використанням імені ДПС: зловмисники повідомляють про нібито наявний податковий борг.
Про це повідомляє Державна податкова служба України.
"Зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням", - говориться у повідомленні.
Такі повідомлення не мають жодного відношення до ДПСУ та є спробою шахрайства, застерігає податкова.
У листах зазвичай міститься повідомлення про "несплачений податковий борг", заклик терміново перейти за посиланням для "перевірки деталей" або "сплати заборгованості".
Також зловмисники використовують логотипи або візуальний стиль, схожий на офіційну символіку ДПС.
Підроблені адреси відправника імітують офіційні домени.
"Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних", - зазначають у ДПСУ.
Податкова служба наголошує, що не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.
