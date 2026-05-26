Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова попередила про масштабну фішингову розсилку

08:51 26.05.2026 |

Економіка

Державна податкова служба зафіксувала масову фішингову розсилку з використанням імені ДПС: зловмисники повідомляють про нібито наявний податковий борг.

Про це повідомляє Державна податкова служба України.

"Зловмисники надсилають електронні листи з повідомленнями про нібито наявний податковий борг та вимогою терміново його сплатити за вказаним посиланням", - говориться у повідомленні.

Такі повідомлення не мають жодного відношення до ДПСУ та є спробою шахрайства, застерігає податкова.

У листах зазвичай міститься повідомлення про "несплачений податковий борг", заклик терміново перейти за посиланням для "перевірки деталей" або "сплати заборгованості".

Також зловмисники використовують логотипи або візуальний стиль, схожий на офіційну символіку ДПС.

Підроблені адреси відправника імітують офіційні домени.

"Перехід за такими посиланнями може призвести до завантаження шкідливого програмного забезпечення або викрадення конфіденційних даних", - зазначають у ДПСУ.

Податкова служба наголошує, що не надсилає вимог про сплату податкового боргу через сторонні посилання в електронних листах.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2447
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 51,5274
  0,1969
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2400  0,14 0,32 44,2700  0,12 0,27
EUR 51,5086  0,32 0,63 51,5214  0,29 0,57

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес