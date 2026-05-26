Мала приватизація без схем: що змінилося після рішення уряду

11:02 26.05.2026 |

Економіка

Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Викупити державне чи комунальне майно"за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде", - написала вона у Телеграм.

Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі.

"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід'ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", - пояснила очільниця уряду.

Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона.

"За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому - на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень - більш ніж удвічі більше, ніж викупи", - говориться у повідомленні.

Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевняє голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2447
  0,0172
 0,04
EUR
 1
 51,5274
  0,1969
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,03 0,07 44,3000  0,03 0,07
EUR 51,5302  0,02 0,04 51,5519  0,03 0,06

