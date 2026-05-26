Фінансові новини
- |
- 26.05.26
- |
- 13:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мала приватизація без схем: що змінилося після рішення уряду
11:02 26.05.2026 |
Уряд змінив правила малої приватизації та зробив відкриті онлайн-аукціони обов'язковими для продажу орендованого майна.
Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Викупити державне чи комунальне майно"за копійки" через оренду та ремонти більше не вийде", - написала вона у Телеграм.
Тепер орендоване державне та комунальне майно, у якому провели ремонт або модернізацію, продаватиметься лише через відкриті онлайн-аукціони у Prozorro.Продажі.
"Раніше часто працював позаконкурентний викуп. Майно брали в оренду, вкладали кошти у ремонт чи модернізацію (так звані невід'ємні поліпшення), а потім отримували право викупити об'єкт без аукціону та за значно нижчою ціною", - пояснила очільниця уряду.
Через це громади і держава недоотримували кошти, наголосила вона.
"За оцінками Transparency International Ukraine, у середньому - на 45% менше, ніж через відкриті аукціони. Лише у 2021-2024 роках відкриті аукціони забезпечили понад 3 млрд грн надходжень - більш ніж удвічі більше, ніж викупи", - говориться у повідомленні.
Тепер ціна формуватиметься конкуренцією та ринком, запевняє голова уряду. Водночас зберігається захист для добросовісного бізнесу: підтверджені інвестиції орендаря у невід'ємні поліпшення компенсуватимуться або зараховуватимуться під час остаточного розрахунку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У США погодили потенційну угоду щодо постачання Україні компонентів та послуг для HAWK
|Суд у Казахстані дозволив стягнути $1,4 млрд з Газпрому на користь Нафтогазу
|ЄС і Україна узгодили €8,35 млрд макрофіну в межах кредитної програми на €90 млрд
|10 спірних новацій Цивільного кодексу: у чому суть конфлікту
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Невиконані поставки для ЗСУ: державі повернуть понад ₴617 млн?
|Мала приватизація без схем: що змінилося після рішення уряду
|Нафта подорожчала на тлі ударів США у районі Ормузької протоки
|Бензин пішов угору, дизель знизився: що з цінами на АЗС 25 травня
|«Ворог це відчує»: Федоров розкрив деталі рекордного контракту на артснаряди
|Бізнес отримав ₴4 млрд доступних кредитів за тиждень — програма «5-7-9%»
Бізнес
|Bosch і Mercedes-Benz готують спільну технологічну розробку для автомобільних систем
|На шляху до 6G: вчені досягли швидкості передачі даних 112 Гбіт/с
|Рівень задоволеності власників смартфонів у США: Samsung обійшла Apple
|Генерація Android-додатків із тексту: новий крок Google у ШІ-розробці
|Microsoft відмовляється від SMS-кодів для підтвердження особи та переходить на ключі доступу
|Google перетворила пошук на персонального агента, який автоматично відстежує ціни
На Google I/O 2026 у Маунтін-В'ю компанія Google представила найбільше переосмислення Search за останні роки. AI Mode тепер працює на Gemini 3.5 Flash і отримав три принципово нові можливості: фонові інформаційні агенти, кастомні міні-застосунки та Universal Cart - єдиний агентний кошик для покупок.
|Для роботи Gemini Intelligence потрібні смартфони з 12 ГБ RAM і флагманськими чипами