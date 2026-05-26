Невиконані поставки для ЗСУ: державі повернуть понад ₴617 млн?

Понад 617 млн гривень мають бути повернуті Міністерству оборони керівниками та бенефіціарами компаній-банкрутів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Йдеться про постачальників, які не виконали контракти із забезпечення Сил оборони пальним і речовим майном, укладені у 2015 та 2022 роках:

Дніпропетровська область: керівника компанії зобов'язали нести відповідальність на суму понад 517 млн грн.

Кіровоградська область: керівника підприємства зобов'язали особисто виплатити понад 9,6 млн грн.

Харківська область: суд вживає заходів щодо притягнення посадових осіб та бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 млн грн, на їхнє майно накладено арешт.

