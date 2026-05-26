Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Невиконані поставки для ЗСУ: державі повернуть понад ₴617 млн?

12:02 26.05.2026 |

Економіка

Понад 617 млн гривень мають бути повернуті Міністерству оборони керівниками та бенефіціарами компаній-банкрутів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Йдеться про постачальників, які не виконали контракти із забезпечення Сил оборони пальним і речовим майном, укладені у 2015 та 2022 роках:

  • Дніпропетровська область: керівника компанії зобов'язали нести відповідальність на суму понад 517 млн грн.
  • Кіровоградська область: керівника підприємства зобов'язали особисто виплатити понад 9,6 млн грн.
  • Харківська область: суд вживає заходів щодо притягнення посадових осіб та бенефіціарів до субсидіарної відповідальності на суму понад 90 млн грн, на їхнє майно накладено арешт.

    • Нагадаємо, 25 травня найбільші банки України підписали меморандум про сприяння розширенню доступу до фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу. Документ підписали 23 банки різних форм власності, на які припадає понад 75% чистих активів банківської системи.

    Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке спрощує підтвердження права на митні пільги для підприємств ОПК. Йдеться про ввезення матеріалів, вузлів, агрегатів, обладнання та комплектувальних виробів, необхідних для виробництва продукції оборонного призначення. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,2447
    		  0,0172
    		 0,04
    EUR
    		 1
    		 51,5274
    		  0,1969
    		 0,38

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:06
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,8636  0,01 0,03 44,4116  0,01 0,02
    EUR 51,1828  0,10 0,19 51,7996  0,07 0,13

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2700  0,03 0,07 44,3000  0,03 0,07
    EUR 51,5302  0,02 0,04 51,5519  0,03 0,06

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес