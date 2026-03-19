Фінансові новини
- |
19.03.26
- |
- 15:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МЗС України: формальні переговори призупинені, щоденна комунікація зберігається
08:40 19.03.2026 |
Переговорний трек між Україною, США та РФ зараз на паузі через ситуацію на Близькому Сході, але команди спілкуються між собою щодня , заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.
"Кілька разів уже переносилися наступні консультації тристоронні України, Росії, США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані в часі. Тут не треба шукати якесь подвійне дно, так би мовити. Дійсно увага США зараз повністю сконцентрована на Близькому Сході. І в таких умовах. Тому на паузі зараз переговорний трек, хоча команди між собою спілкуються щодня", - зазначив він на брифінгу у Києві у середу, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".
У МЗС наголосили, що "справді робочий контакт відбувається", однак для того, аби "просувати цей процес потрібні зустрічі, в ідеалі зустріч лідерів".
Водночас Тихий підкреслив , що Росія не демонструє готовності до дипломатичного процесу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
