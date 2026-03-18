Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами

ЄС передав Україні проєкти переговорних позицій за трьома кластерами у рамках механізму технічного просування України у перемовинах про вступ до ЄС - фронтлоудингу.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

У рамках продовження перемовин про вступ України до ЄС на технічному рівні (механізм фронтлоудингу) зранку у вівторок, 17 березня, у Брюсселі Україна отримала від Єврокомісії проєкти умов для закриття кластерів №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", №4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та №5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Таким чином, Україна має відповідні умови для перемовин за всіма шістьма кластерами, виконання яких необхідне для вступу до Європейського Союзу.

Віцепрем'єр України з питань євроінтеграції Тарас Качка подякував Данському та Кіпрському головуванню та Єврокомісії за те, що вони започаткували механізм фронтлоудингу, щоб Україна могла продовжувати перемовини про вступ до ЄС на технічному рівні.

"Ми ставимося до цього надзвичайно серйозно, і ми справді цінуємо підтримку Єврокомісії у цьому", - наголосив він.

Качка додав, що Україна "справді цінує залученість Комісії до імплементації всіх контрольних показників (benchmarks)" в Україні.

"Цей крок є справді революційним, здійсненим у дуже європейський спосіб, що відповідає поточній методології вступу, а також поточній реальності, оскільки ми не можемо гаяти жодного дня для вступу України до Європейського Союзу... Ми справді цінуємо те, що Європейський Союз застосовує свій креатив, зберігаючи при цьому правила", - підкреслив віцепрем'єр.

Він додав, що "це також є гарним сигналом для України щодо того, як продовжувати реформи під час війни".

"Ми зробили багато за останні чотири роки воєнного часу. Ми особливо успішні в антикорупційних та судових реформах. Ми маємо справді добре функціонуючу антикорупційну систему. У нас є багато суддів, відібраних органами, які були створені за підтримки міжнародних експертів, і до їхньої роботи є велика довіра. Ми продовжуватимемо в тому ж темпі", - пообіцяв Тарас Качка.

Варто зауважити, що 17 березня в Брюсселі також відбудеться аналогічна процедура для Молдови, яку представляє віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції Крістіна Герасімов.

Про ініціативу продовження технічних перемовин про вступ з Україною попри вето на відкриття перемовних кластерів, що отримала назву "фронтлоудинг" (frontloading), "ЄвроПравда" розповіла у статті "Завантаження в обхід Орбана".

"Фронтлоудинг" дозволить Україні виконувати всю технічну та законотворчу роботу, необхідну для вступу до ЄС, не чекаючи, доки Угорщина зніме свої застереження і дозволить офіційне відкриття перемовних кластерів.

"Технічне відкриття" останніх трьох перемовних кластерів з Україною та Молдовою початково планувалося провести на полях неформального засідання Ради ЄС з загальних питань на Кіпрі 2-3 березня, але воно було перенесене на травень через війну на Близькому Сході.