"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
18:14 18.03.2026 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив про рішення виділити у 2026 році EUR1 млрд на військову підтримку України, значну частину з них буде надано через програму оборонних позик Європейського Союзу SAFE.
"Я хотів би донести до президента Зеленського нові заходи підтримки, які буде спрямовано на два пріоритетні напрями для іспанського уряду. По-перше, нове зобов'язання в розмірі EUR1 млрд на 2026 рік на військову підтримку. І таким чином... протягом цих понад чотирьох років війни підтримка Іспанії з початку конфлікту становить майже EUR4 млрд", - сказав Санчес на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Мадриді в середу.
За його словами, "ми збираємося співпрацювати і сприяти спільному виробництву в галузі оборонної промисловості, і з цією метою сьогодні було підписано кілька угод, як Міністерством оборони, так і різними компаніями, які висловили зацікавленість у спільному виробництві з українськими компаніями".
Другим напрямом, за словами глави іспанського уряду, є участь у програмі розширення та зміцнення європейської оборонної промисловості.
"Європейська Комісія кілька місяців тому запустила кілька спільних проектів фінансування, відомих на європейському рівні як інструмент SAFE Тому ми фінансуватимемо частину підтримки України через цей інструмент SAFE Європейського Союзу. І ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб інші держави-члени також використовували цей інструмент, запущений Європейською Комісією кілька місяців тому. Тому, відповідно до тих двосторонніх угод, які ми підписали три роки тому з Україною для зміцнення нашої двосторонньої співпраці у військовій сфері, ми оголосили про виділення розмірі EUR1 млрд на фінансування у 2026 році, і значну частину цього буде профінансовано через інструмент SAFE Європейського Союзу", - додав Санчес.
