17.03.26
15:13
NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
Компанії NVIDIA та Bolt співпрацюватимуть у сфері автономного транспорту. Про це стало відомо під час конференції NVIDIA GTC 2026. Європейський сервіс райдшерингу планує використовувати технології NVIDIA для створення роботаксі, а виробник чипів отримає доступ до масивів даних про поїздки.Що відомо
Bolt використовуватиме кілька інструментів NVIDIA для навчання систем автономного водіння. Платформа Cosmos допоможе компанії впорядковувати та аналізувати дані про поїздки. За допомогою середовища Omniverse сервіс зможе створювати цифрові двійники реальних дорожніх ситуацій, щоб відтворювати їх у віртуальному середовищі та генерувати додаткові навчальні дані.
Для навчання штучного інтелекту також застосовуватимуть модель Alpamayo, розроблену спеціально для автономних транспортних засобів. Вона допоможе системам краще адаптуватися до дорожніх умов у європейських містах. Крім того, Bolt планує інтегрувати платформу Drive Hyperion у майбутні безпілотні автомобілі.
У компанії зазначають, що поєднання технологій NVIDIA з реальними даними автопарку Bolt має допомогти створити масштабовану систему автономної мобільності для складних дорожніх умов Європи.
Bolt уже готується до розвитку безпілотного транспорту. Наприкінці 2025 року компанія також оголосила про співпрацю з Pony.ai та Stellantis.
Терміни появи роботаксі на базі технологій NVIDIA поки не називають. Водночас компанії заявляють, що дані автопарку Bolt оброблятимуть відповідно до вимог європейського законодавства про захист персональних даних GDPR, а частину інструментів планують зробити доступними для університетів і малого бізнесу.
