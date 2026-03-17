Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Український парламент має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця.

Однак депутати поки що не винесли на розгляд кілька змін, яких вимагає МВФ, демонструючи непокору президентові Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати роботу парламенту.

Ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п'ятому році війни, але їх потрібно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.

"Можу сказати, що я стурбована", - сказала в понеділок Bloomberg постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

За словами людини, обізнаної з цим питанням, місія МВФ на чолі з керівником Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.

Нова напруга виникла в той момент, коли Україна ризикує залишитися без грошей уже за кілька місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет Європейського Союзу на понад 90 млрд євро, або 104 млрд доларів, у суперечці щодо поставок нафти.

У найгіршому сценарії - якщо ці кошти не надійдуть - Національний банк може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів, щоб допомогти закрити дефіцит, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, сказав минулого тижня Bloomberg в інтерв'ю голова НБУ Андрій Пишний.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8000  0,18 0,41 43,8400  0,17 0,39
EUR 50,5233  0,02 0,04 50,5606  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес