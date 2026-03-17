Фінансові новини
- |
- 17.03.26
- |
- 22:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Український парламент має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця.
Однак депутати поки що не винесли на розгляд кілька змін, яких вимагає МВФ, демонструючи непокору президентові Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати роботу парламенту.
Ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п'ятому році війни, але їх потрібно ухвалити, щоб розблокувати решту фінансування. Київ уже отримав 1,5 млрд доларів у межах нової програми.
"Можу сказати, що я стурбована", - сказала в понеділок Bloomberg постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.
За словами людини, обізнаної з цим питанням, місія МВФ на чолі з керівником Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.
Нова напруга виникла в той момент, коли Україна ризикує залишитися без грошей уже за кілька місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет Європейського Союзу на понад 90 млрд євро, або 104 млрд доларів, у суперечці щодо поставок нафти.
У найгіршому сценарії - якщо ці кошти не надійдуть - Національний банк може бути змушений напряму кредитувати Міністерство фінансів, щоб допомогти закрити дефіцит, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, сказав минулого тижня Bloomberg в інтерв'ю голова НБУ Андрій Пишний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ТОП-НОВИНИ
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
|Банкноти дрібних номіналів більше не будуть платіжним засобом — рішення НБУ
|Україна погодила з Китаєм реструктуризацію боргу — заява МВФ
|Умови вступу до ЄС: оприлюднено документ із ключовими реформами для України
Бізнес
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах