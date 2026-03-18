Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 20:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
17:56 18.03.2026 |
Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі протиповітряної оборони.
Про це повідомив у Телеграмі Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
Церемонія підписання двосторонніх документів відбулася в присутності глави Української держави та премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.
Зокрема, представники урядів підписали Меморандуми про спільне україно-іспанське військове виробництво, а також про спільну підготовку фахівців між Дипломатичною академією України та Дипломатичною школою Іспанії.
Сторони також ухвалили Угоду про фінансово-технічну допомогу між урядами Іспанії та України, також Грантову угоду між АТ «Укрзалізниця» та іспанською кредитно-фінансовою установою.
Окрім цього, уряди України та Іспанії підписали контракт між АТ «Укрзалізниця» та іспанською компанією «TRIA RAIL».
Глава держави зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.
"Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких - саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба", - зауважив Зеленський.
Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.
За словами Зеленського, посилення ППО й захист життів - найголовніший пріоритет. Україна також зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.
"Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом", - зазначив Президент.
|
|
ТЕГИ
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Державний борг додав $1,67 млрд у січні — Мінфін
|Проєкт власних груп ППО на критичних підприємствах розширено — що відомо
Бізнес
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році