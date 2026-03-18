Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО

Українські виробники підписали документи про співпрацю з іспанськими виробництвами щодо співпраці в ракетній галузі й у галузі протиповітряної оборони.

Про це повідомив у Телеграмі Президент України Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

Церемонія підписання двосторонніх документів відбулася в присутності глави Української держави та премʼєр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Зокрема, представники урядів підписали Меморандуми про спільне україно-іспанське військове виробництво, а також про спільну підготовку фахівців між Дипломатичною академією України та Дипломатичною школою Іспанії.

Сторони також ухвалили Угоду про фінансово-технічну допомогу між урядами Іспанії та України, також Грантову угоду між АТ «Укрзалізниця» та іспанською кредитно-фінансовою установою.

Окрім цього, уряди України та Іспанії підписали контракт між АТ «Укрзалізниця» та іспанською компанією «TRIA RAIL».


Глава держави зустрівся з керівництвом іспанської інженерно-технологічної групи Sener Aerospace & Defence.

"Сьогодні наші виробники підписали тут чотири документи про співпрацю, три з яких - саме із Sener. Домовленості стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Це те, що посилить захист українського неба", - зауважив Зеленський.

Сторони говорили про можливості виробництва та зміцнення української протиповітряної оборони.

За словами Зеленського, посилення ППО й захист життів - найголовніший пріоритет. Україна також зацікавлена у спільних проєктах у галузі виробництва далекобійних дронів. Україна має нові розробки й готова до їх масштабування.

"Розраховуємо, що всі домовленості між українськими та іспанськими виробниками будуть реалізовані якнайшвидше. Дякую за підтримку й готовність працювати разом", - зазначив Президент.
 

