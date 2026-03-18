Візит Трампа до Китаю відтерміновано через геополітичну кризу на Близькому Сході
13:20 18.03.2026 |
Американський президент Дональд Трамп заявив у вівторок, 17 березня, що відкладає довгоочікувану поїздку до Китаю на тлі ситуації на Близькому Сході.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті, пише CNN, передає "Європейська правда".
Як відомо, Трампа очікували у Пекіні з 31 березня по 2 квітня для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Втім, американський президент відклав поїздку на тлі війни в Ірані.
"Ми переносимо зустріч. Ми співпрацюємо з Китаєм. Вони не заперечували проти цього", - сказав він.
У неділю, 15 березня, в Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.
Наступного дня Трамп пригрозив відкласти зустріч Сі, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.
