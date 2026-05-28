Китай відправив на Кубу масштабну партію продуктів, кидаючи виклик США

До Гавани прибуло китайське вантажне судно з тисячами тонн рису для підтримки населення. Це перша частина великої партії продовольства, яку Пекін пообіцяв передати комуністичному уряду острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Maritime Executive.


Пекін почав активно рятувати Гавану від продовольчої кризи. Урядова делегація прийняла в порту столиці Куби суховантаж Sunny Hong, який доставив на острів 15 тисяч тонн рису.

Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав цей крок позитивним. Він написав у своїх соціальних мережах, що це благородний жест солідарності. Пекін планує не зупинятися на цьому і хоче надіслати ще 60 тисяч тонн зерна.

Міністр внутрішньої торгівлі Куби Бетсі Діас Веласкес підтвердила критичну потребу в зерні. Продукти негайно розподілять по всіх провінціях країни. Рис - основний елемент раціону кубинців, а його дефіцит став надто відчутним.

Допомога від інших країн

Китай не єдиний, хто надсилає вантажі до карибської країни. Тиждень тому в Гавану прийшло судно з Мексики, і кубинські чиновники відзвітували про отримання понад 3125 тонн допомоги.

У мексиканський пакет увійшли:

  • харчові продукти;
  • життєво необхідні ліки;
  • засоби особистої гігієни;
  • сонячні панелі для енергозабезпечення.

    • Активність проявляють і релігійні організації. Християнська благодійна спільнота Sant'Egidio International відправила контейнер із Генуї. Вартість медичного вантажу складає приблизно 815 тисяч доларів. У середині травня на острів привезли інвалідні візки та медикаменти.

    Організація планує нове постачання в червні. Кубинці очікують на олію, овочі та цукор, проте критики режиму сумніваються у справедливості розподілу. Вони стверджують, що пересічні громадяни рідко бачать цю допомогу в повному обсязі.


    Яка зараз ситуація на Кубі

    Країна потерпає від тотальних блекаутів через блокаду США. Жодне судно з нафтою не може дістатись острова. Трамп вимагає зміни режиму в країні та виплати репарацій.

    Водночас кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.

    А держсекретар США Марко Рубіо, як етнічний кубинець, намагається діяти методом "пряника". Він пропонує народу Куби 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та повну декомунізацію.
    За матеріалами: РБК-Україна
