Китай відправив на Кубу масштабну партію продуктів, кидаючи виклик США
10:56 28.05.2026 |
До Гавани прибуло китайське вантажне судно з тисячами тонн рису для підтримки населення. Це перша частина великої партії продовольства, яку Пекін пообіцяв передати комуністичному уряду острова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Maritime Executive.
Пекін почав активно рятувати Гавану від продовольчої кризи. Урядова делегація прийняла в порту столиці Куби суховантаж Sunny Hong, який доставив на острів 15 тисяч тонн рису.
Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав цей крок позитивним. Він написав у своїх соціальних мережах, що це благородний жест солідарності. Пекін планує не зупинятися на цьому і хоче надіслати ще 60 тисяч тонн зерна.Міністр внутрішньої торгівлі Куби Бетсі Діас Веласкес підтвердила критичну потребу в зерні. Продукти негайно розподілять по всіх провінціях країни. Рис - основний елемент раціону кубинців, а його дефіцит став надто відчутним.
Допомога від інших країн
Китай не єдиний, хто надсилає вантажі до карибської країни. Тиждень тому в Гавану прийшло судно з Мексики, і кубинські чиновники відзвітували про отримання понад 3125 тонн допомоги.
У мексиканський пакет увійшли:
Активність проявляють і релігійні організації. Християнська благодійна спільнота Sant'Egidio International відправила контейнер із Генуї. Вартість медичного вантажу складає приблизно 815 тисяч доларів. У середині травня на острів привезли інвалідні візки та медикаменти.
Організація планує нове постачання в червні. Кубинці очікують на олію, овочі та цукор, проте критики режиму сумніваються у справедливості розподілу. Вони стверджують, що пересічні громадяни рідко бачать цю допомогу в повному обсязі.
Яка зараз ситуація на Кубі
Країна потерпає від тотальних блекаутів через блокаду США. Жодне судно з нафтою не може дістатись острова. Трамп вимагає зміни режиму в країні та виплати репарацій.
Водночас кубинська влада не має наміру поступатися без спротиву. Раніше повідомлялося, що Куба придбала безпілотники для посилення оборонних можливостей на тлі напруженості у відносинах зі США.
А держсекретар США Марко Рубіо, як етнічний кубинець, намагається діяти методом "пряника". Він пропонує народу Куби 100 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та повну декомунізацію.
