Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»

Процес продовження бронювання працівників на порталі "Дія" спростили і тепер перебронювання відбувається автоматично і не потребує попереднього анулювання чинного статусу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Якщо працівник уже має діюче бронювання, а орган, який підтвердив підприємству статус критично важливого, не змінився, система продовжує бронювання без "переривання" - процедура займає до 24 годин.

Послуга доступна для критично важливих підприємств, які вчасно підтвердили свій статус. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи, якщо компанію внесено до Єдиного переліку.

Щоб скористатися сервісом, на порталі "Дія" потрібно обрати послугу "Продовження бронювання працівників", перевірити дані компанії, додати працівників і підписати заяву КЕПом.