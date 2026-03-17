Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт

Технологічні компанії Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe та Match Group, що володіє Tinder та Hinge, уклали нове зобов'язання обмінюватися інформацією про шахрайські загрози напередодні Глобального саміту ООН з питань шахрайства в Австрії. Про це повідомляє Axios.

Зобов'язання має навзу "Угода про онлайн-сервіси проти шахрайства" та має на меті "встановити очікування щодо того, як підписанти працюватимуть в онлайн-сервісах для протидії шахраям", а також "прагне сприяти єдиній реакції галузі разом з урядами, правоохоронними органами, неурядовими організаціями та іншими організаціями, які працюють над боротьбою з шахрайством".

"Ми не можемо вирішити це самотужки. Нам потрібно, щоб інші фахівці галузі об'єдналися в зусиллях для більш колективної боротьби з шахрайством", - сказала Карен Курінгтон, віцепрезидентка відділу довіри та безпеки споживачів команди Google.

У межах угоди, компанії зобов'язалися: збільшити обмін інформацією з колегами по галузі та правоохоронними органами про злочині мережі; ділитися досвідом виявлення та запобігання шахрайству через великі міжнародні форуми; впровадити нові захисні інструменти, включно з ШІ системами; робити суворіші перевірки фінансових транзакцій, що здійснюються на їхніх платформах; надавати чіткі канали звітності для користувачів, які стикаються з шахрайством; закликати уряди офіційно "оголосити запобігання шахрайству національним пріоритетом".

Водночас участь у новій угоді є добровільною, а для компаній, що не захочуть виконувати ці зобов'язання, не передбачено жодних штрафів. Попри це, варто зазначити, що більшість компаній вже так чи інакше ділилася інформацією одна з одною, а нові зобов'язання дадуть можливість це робити поза індивідуальними випадками.