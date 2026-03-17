- 17.03.26
- 15:13
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
09:57 17.03.2026 |
Технологічні компанії Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe та Match Group, що володіє Tinder та Hinge, уклали нове зобов'язання обмінюватися інформацією про шахрайські загрози напередодні Глобального саміту ООН з питань шахрайства в Австрії. Про це повідомляє Axios.
Зобов'язання має навзу "Угода про онлайн-сервіси проти шахрайства" та має на меті "встановити очікування щодо того, як підписанти працюватимуть в онлайн-сервісах для протидії шахраям", а також "прагне сприяти єдиній реакції галузі разом з урядами, правоохоронними органами, неурядовими організаціями та іншими організаціями, які працюють над боротьбою з шахрайством".
"Ми не можемо вирішити це самотужки. Нам потрібно, щоб інші фахівці галузі об'єдналися в зусиллях для більш колективної боротьби з шахрайством", - сказала Карен Курінгтон, віцепрезидентка відділу довіри та безпеки споживачів команди Google.
У межах угоди, компанії зобов'язалися: збільшити обмін інформацією з колегами по галузі та правоохоронними органами про злочині мережі; ділитися досвідом виявлення та запобігання шахрайству через великі міжнародні форуми; впровадити нові захисні інструменти, включно з ШІ системами; робити суворіші перевірки фінансових транзакцій, що здійснюються на їхніх платформах; надавати чіткі канали звітності для користувачів, які стикаються з шахрайством; закликати уряди офіційно "оголосити запобігання шахрайству національним пріоритетом".
Водночас участь у новій угоді є добровільною, а для компаній, що не захочуть виконувати ці зобов'язання, не передбачено жодних штрафів. Попри це, варто зазначити, що більшість компаній вже так чи інакше ділилася інформацією одна з одною, а нові зобов'язання дадуть можливість це робити поза індивідуальними випадками.
ТОП-НОВИНИ
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня