НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Видобуток нафти може зрости: ОПЕК+ розгляне +137 тис. б/д у квітні

ОПЕК+, ймовірно, розгляне можливість збільшення видобутку нафти на 137 тис. барелів на добу (б/д) у квітні, щоб завершити тримісячну паузу у збільшенні виробництва, оскільки група готується до пікового літнього попиту й напруженості між США та членом ОПЕК Іраном, що підвищує ціни.

Про це повідомили три джерела Reuters, обізнані з позиціями ОПЕК+.

Відновлення дозволить лідеру ОПЕК Саудівській Аравії та іншим членам, таким як ОАЕ, відновити свою частку ринку в той час, коли інші члени ОПЕК+, такі як росія й Іран, стикаються із західними санкціями, а видобуток у Казахстані відновлюється після низки невдач.

Вісім виробників ОПЕК+ - Саудівська Аравія, росія, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - зустрінуться 1 березня.

В окремому разі провідний виробник ОПЕК+ Саудівська Аравія активувала план короткострокового зростання видобутку й експорту нафти на випадок, якщо удар США по Ірану порушить потоки нафти з Близького Сходу, повідомили два джерела, знайомі з планом Саудівської Аравії.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2413
  0,0235
 0,05
EUR
 1
 50,9620
  0,0039
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9292  0,02 0,04 43,4636  0,01 0,02
EUR 50,7780  0,00 0,00 51,4212  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2250  0,02 0,03 53,2550  9,99 23,08
EUR 51,0184  0,04 0,08 51,0365  0,03 0,07

