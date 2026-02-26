Видобуток нафти може зрости: ОПЕК+ розгляне +137 тис. б/д у квітні

ОПЕК+, ймовірно, розгляне можливість збільшення видобутку нафти на 137 тис. барелів на добу (б/д) у квітні, щоб завершити тримісячну паузу у збільшенні виробництва, оскільки група готується до пікового літнього попиту й напруженості між США та членом ОПЕК Іраном, що підвищує ціни.

Про це повідомили три джерела Reuters, обізнані з позиціями ОПЕК+.

Відновлення дозволить лідеру ОПЕК Саудівській Аравії та іншим членам, таким як ОАЕ, відновити свою частку ринку в той час, коли інші члени ОПЕК+, такі як росія й Іран, стикаються із західними санкціями, а видобуток у Казахстані відновлюється після низки невдач.

Вісім виробників ОПЕК+ - Саудівська Аравія, росія, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - зустрінуться 1 березня.

В окремому разі провідний виробник ОПЕК+ Саудівська Аравія активувала план короткострокового зростання видобутку й експорту нафти на випадок, якщо удар США по Ірану порушить потоки нафти з Близького Сходу, повідомили два джерела, знайомі з планом Саудівської Аравії.