Видобуток нафти може зрости: ОПЕК+ розгляне +137 тис. б/д у квітні
08:51 26.02.2026 |
ОПЕК+, ймовірно, розгляне можливість збільшення видобутку нафти на 137 тис. барелів на добу (б/д) у квітні, щоб завершити тримісячну паузу у збільшенні виробництва, оскільки група готується до пікового літнього попиту й напруженості між США та членом ОПЕК Іраном, що підвищує ціни.
Про це повідомили три джерела Reuters, обізнані з позиціями ОПЕК+.
Відновлення дозволить лідеру ОПЕК Саудівській Аравії та іншим членам, таким як ОАЕ, відновити свою частку ринку в той час, коли інші члени ОПЕК+, такі як росія й Іран, стикаються із західними санкціями, а видобуток у Казахстані відновлюється після низки невдач.
Вісім виробників ОПЕК+ - Саудівська Аравія, росія, Об'єднані Арабські Емірати, Казахстан, Кувейт, Ірак, Алжир та Оман - зустрінуться 1 березня.
В окремому разі провідний виробник ОПЕК+ Саудівська Аравія активувала план короткострокового зростання видобутку й експорту нафти на випадок, якщо удар США по Ірану порушить потоки нафти з Близького Сходу, повідомили два джерела, знайомі з планом Саудівської Аравії.
