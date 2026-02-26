Норвегія оголосила про $9 млрд допомоги Україні на 2026 рік

У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік $9 млрд допомоги на військові та цивільні цілі.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program», - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.

Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.

«Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група «Нафтогаз». Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund», - додала Свириденко.