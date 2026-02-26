Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Норвегія оголосила про $9 млрд допомоги Україні на 2026 рік

У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік $9 млрд допомоги на військові та цивільні цілі.

Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

«Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program», - йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.

Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.

«Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група «Нафтогаз». Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund», - додала Свириденко.
Ключові теги: Норвегія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2081
  0,0332
 0,08
EUR
 1
 51,0244
  0,0624
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9292  0,02 0,04 43,4636  0,01 0,02
EUR 50,7780  0,00 0,00 51,4212  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1700  0,07 0,16 43,2000  0,07 0,16
EUR 51,0010  0,02 0,04 51,0235  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес