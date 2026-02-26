Фінансові новини
- |
- 26.02.26
- |
- 17:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Норвегія оголосила про $9 млрд допомоги Україні на 2026 рік
16:26 26.02.2026 |
У межах Nansen Program Норвегія надає Україні на поточний рік $9 млрд допомоги на військові та цивільні цілі.
Про це у Телеграмі повідомила Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
«Норвегія надає Україні $9 мільярдів фінансування на цей рік. Це черговий пакет військової та цивільної допомоги Україні в рамках Nansen Program», - йдеться в повідомленні.
За словами Свириденко, про це сьогодні під час візиту до Києва оголосив Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Глава українського уряду зауважила, що новий пакет допомоги є продовженням партнерських відносин з Норвегією, яка серед іншого зробила і найбільші внески у межах ініціативи PURL, що дозволяє суттєво посилити наше ППО.
Під час сьогоднішньої зустрічі найбільший наголос був зроблений на енергетичній безпеці.
«Надзвичайно важливою є допомога Норвегії в імпорті газу та внески до Фонду підтримки енергетики та гранти. Норвегія надає обладнання з розподіленої генерації, яке буде працювати на базі обʼєктів Група «Нафтогаз». Обговорили перспективні інвестиційні проєкти, які можуть бути підтримані інструментами Norfund», - додала Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перший оборонний пакет для України з кредиту ЄС на €90 млрд очікують у квітні
|Понад 400 бронемашин для України: Канада анонсувала новий пакет допомоги
|«Фінансова трагедія» для України можлива вже у квітні — заява Гетманцева
|Регулювання криптовалют в Україні: з’являться основний і допоміжний регулятори
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як дорослим обрати мовну школу, щоб англійська нарешті зрушила з місця
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Норвегія оголосила про $9 млрд допомоги Україні на 2026 рік
|Послаблення блокади Куби: США дозволили приватному сектору перепродавати венесуельську нафту
|Закон про асистований суїцид отримав схвалення Національних зборів Франції
|Видобуток нафти може зрости: ОПЕК+ розгляне +137 тис. б/д у квітні
|Німецька ППО IRIS-T виходить на рівень Patriot за ефективністю
|Єврокомісія: зупинка «Дружби» не становить ризику для енергобезпеки Угорщини й Словаччини
|Український завод БПЛА виходить за кордон: виробництво стартує у Великій Британії
Бізнес
|Google додала Gemini в адресний рядок Chrome
|Космічні плани Ілона Маска — абсурд: заява керівника OpenAI
|Google анонсувала масштабний інфраструктурний проєкт U.S.-India Connection
|Tesla має виплатити $243 млн після смертельної ДТП з автопілотом — рішення суду.
|Вашингтон стартує з Tech Corps для нарощування впливу в індустрії ШІ.
|Без входу в акаунт: Google Maps обмежив доступ до карт
|Україна прискорює розвиток ШІ й хмарних сервісів: домовленості Мінцифри з Microsoft