У «Дії» з’явився фільтр для пошуку відділень мережі Power Banking — НБУ

У застосунку "Дія" з'явився окремий фільтр Power Banking для пошуку на мапі відділення банків, які можуть працювати та надавати послуги клієнтам під час тривалих відключень електроенергії, повідомив Національний банк України (НБУ).

За даними регулятора, після застосування фільтра в розділі "Сервіси" - "Незламність" на мапі відображаються лише відділення банків, що входять до мережі Power Banking.

"За потреби мапу можна завантажити на телефон для офлайн-користування", - йдеться у повідомленні НБУ в Телеграм-каналі.

Power Banking - створена за ініціативи НБУ наприкінці 2022 року об'єднана мережа відділень банків, які можуть працювати під час тривалих блекаутів.

Наразі мережа Power Banking налічує 2408 працюючих відділень банків, забезпечених альтернативними джерелами енергії, резервними каналами зв'язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.