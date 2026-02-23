Авторизация

Мобілізація в Україні: Міноборони анонсувало комплексні зміни.

13:52 23.02.2026 |

Україна

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що триває робота над комплексною реформою мобілізації для вирішення накопичених роками проблем і при цьому збереженні обороноздатності країни.

Як передає Укрінформ, про це Федоров повідомив у Телеграмі.

«Автоматизували процес отримання відстрочок - і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично», - зазначив Федоров.

За його словами, система самостійно опрацьовує дані з реєстрів. Цифровий процес відбувається без людського втручання. Сповіщення надходить у застосунку «Резерв+». Це дозволяє сконцентрувати фокус на ключових завданнях оборони.

«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», - наголосив Федоров.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2747
  0,0080
 0,02
EUR
 1
 50,9170
  0,0007
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9273  0,01 0,03 43,4808  0,00 0,01
EUR 50,8054  0,08 0,16 51,4446  0,09 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2650  0,02 0,03 43,2950  0,02 0,03
EUR 51,1046  0,20 0,39 51,1270  0,60 1,19

Бізнес