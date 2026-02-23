Фінансові новини
Мобілізація в Україні: Міноборони анонсувало комплексні зміни.
13:52 23.02.2026 |
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що триває робота над комплексною реформою мобілізації для вирішення накопичених роками проблем і при цьому збереженні обороноздатності країни.
Як передає Укрінформ, про це Федоров повідомив у Телеграмі.
«Автоматизували процес отримання відстрочок - і вже зараз 90% продовжуються без людського втручання за кілька днів. Ще нещодавно процес тривав тижні та забирав багато ресурсу. Тепер система сама перевіряє дані через державні реєстри й продовжує відстрочку автоматично», - зазначив Федоров.
За його словами, система самостійно опрацьовує дані з реєстрів. Цифровий процес відбувається без людського втручання. Сповіщення надходить у застосунку «Резерв+». Це дозволяє сконцентрувати фокус на ключових завданнях оборони.
«Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації. Запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», - наголосив Федоров.
